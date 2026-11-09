4 puestos en dos semanas: la estrella del Barcelona se impone a Flick con cifras excepcionales

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid del pasado domingo fue testigo de un consenso poco habitual en torno al neerlandés Frenkie de Jong, después de que el jugador del Barça lograra ganarse los elogios tanto de sus críticos como de sus defensores, en una noche en la que el técnico del conjunto blaugrana, Hansi Flick, sorprendió a todos, incluido Diego Simeone, entrenador del Atlético, al alinearlo en la posición de lateral derecho, en una decisión inesperada que puso al jugador ante una prueba difícil durante un enfrentamiento importante en la carrera por el liderato de LaLiga española.

Según el diario "Mundo Deportivo", un sector de la afición elogió la disposición de De Jong para ayudar al equipo en una posición nueva para él, sin objeciones ni dudas, mientras que otros consideraron que Flick no puede prescindir de sus cualidades técnicas, independientemente del lugar que ocupe dentro del campo, especialmente porque el jugador ha demostrado su capacidad de aportar en más de una posición durante el último periodo.

Y pese a aparecer en la posición de lateral derecho, De Jong no desempeñaba las funciones de un lateral tradicional, ya que se transformaba en centrocampista cuando el Barcelona tenía la posesión del balón, posición que ocupó tras la salida de Marc Bernal. Además, Simeone no interpretó la decisión de Flick como un punto débil, y no alineó a un extremo tradicional para aprovechar el espacio, sino que mantuvo a Álex Baena en esa posición, un jugador que se apoya en la habilidad más que en la velocidad y el regate.

De Jong entra en una fuerte pugna por un puesto titular en el Barcelona

El centrocampista neerlandés demostró que sigue siendo capaz de competir con fuerza para reservarse un lugar en el once titular, pese a la dificultad de la tarea ante la presencia de nombres destacados como Pedri González, que ofreció un partido brillante en el Wanda Metropolitano, y Rodri, que se convertirá en un elemento imprescindible en cuanto se recupere de la lesión, junto a Marc Bernal, cuyas características técnicas ofrecen soluciones distintas al equipo, además de Gavi, que todavía mantiene su esperanza de recuperar su sitio.

De Jong afrontó con humildad su nueva situación, tras ser consciente de que está obligado a luchar para recuperar su puesto titular después de meses de ausencia, aprovechando su experiencia y su capacidad de adaptación a las exigencias del cuerpo técnico, algo que quedó claramente de manifiesto desde su regreso, después de haber jugado en cuatro posiciones diferentes en un periodo brevísimo.

De Jong comenzó su reaparición en la posición de organizador del juego durante los últimos minutos del Clásico ante el Real Madrid, antes de jugar como central titular frente al Alavés, para después transformarse en lateral derecho en la segunda mitad ante el Atlético de Madrid, mientras que volvió al centro del campo durante los últimos minutos de los enfrentamientos ante el Aston Villa y el Atlético, viviendo así una de las semanas más extrañas de su carrera profesional.

Los números de De Jong ante el Atlético de Madrid revelan su verdadero valor

Las estadísticas de De Jong durante tan solo 45 minutos ante el Atlético de Madrid pusieron de manifiesto la magnitud de su influencia en el rendimiento del Barcelona, después de encabezar la lista de jugadores del equipo en número de pases completados en el último tercio ofensivo con 22 pases, además de ocupar el cuarto puesto en el total de pases acertados, tras completar 65 pases de 67 con un porcentaje de acierto del 97%

Y en número de pases solo superaron a De Jong Pedri, que registró 66 pases, junto a los centrales Pau Cubarsí y Gerard Martín, habituados a situarse al frente de esta estadística, tras completar el primero 106 pases y el segundo 69 pases. Asimismo, el jugador neerlandés fue séptimo entre los jugadores del Barcelona en cuanto a número de toques con 74 toques, y recuperó el balón en tres ocasiones.

Pero más allá de los números y las estadísticas, la influencia más destacada de De Jong apareció en su capacidad de imponer el control del Barcelona sobre el desarrollo del juego durante la segunda mitad, tras contribuir a limitar el peligro del Atlético de Madrid gracias a su habitual serenidad en el trato del balón, a su evidente compenetración con Pedri, además de su compromiso con las tareas defensivas y su concentración en los duelos, aspectos que no siempre estuvieron presentes de forma suficiente en algunos de sus periodos anteriores

Flick necesita la nueva versión de De Jong

Nadie esperaba ver a De Jong en la posición de lateral derecho, y quizá no vuelva a repetirse con la cercana vuelta de los defensas lesionados, pero la experiencia contribuyó a aportar cierta estabilidad al equipo, y mostró la disposición del jugador a sacrificarse por el grupo, incluso cuando ello va en detrimento de su posición preferida.

Y, al final, no se trata de exagerar la valoración de sus niveles anteriores ni de celebrar en exceso lo que ofreció en un solo partido, pues conseguir un puesto titular en el Barcelona seguirá siendo un reto difícil ante la fuerte competencia dentro del centro del campo, pero lo que merece atención es la nueva versión de De Jong, que muestra un mayor compromiso y disposición para adaptarse a las necesidades del equipo, además de conservar su calidad técnica, cuestiones que el Barcelona necesita con fuerza si quiere competir por todos los títulos esta temporada.