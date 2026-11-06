José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la convocatoria de su equipo para enfrentarse al Valencia mañana sábado, en la jornada 12 de LaLiga.

La lista de Mourinho estuvo marcada por las ausencias de Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Vinícius Júnior.

El Real Madrid ocupa la tercera posición en la clasificación de LaLiga con 27 puntos, mientras que el Valencia se sitúa en el decimonoveno lugar con 9 puntos.

La convocatoria completa del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Próximos partidos VAL Primera División 15:00 RMA

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Mestre.

Defensas: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Denzel Dumfries.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva y Thiago.

Delanteros: Endrick, Kylian Mbappé, Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.