A los 31 años y con su 'reality', a Chicharito todavía le importa jugar

El mexicano no se rinde y volverá a militar en un club importante del balompié europeo.

A Chicharito pueden criticarle muchos aspectos de su nivel futbolístico, la técnica individual o su vida personal, pero jamás la inteligencia para velar por sus intereses profesionales. En otro movimiento que en el papel parecería inteligente, el delantero mexicano dejó las filas del para llegar al , equipo de la parte media/alta de La Liga que siempre luce una faceta competitiva en la competencia.

El mexicano parece nunca estancarse en su zona de confort, siempre dispuesto a reinventarse y en esta ocasión, tomó una de las decisiones más complicadas de su carrera. Contrario a la tendencia en sus compañeros de la Selección mexicana de su edad, él no quiso volver aún a la o la , apostando por un reto que prolongará su estancia en la élite.

🗣 Las primeras palabras del @CH14_ como nuevo jugador del @SevillaFC pic.twitter.com/B2zmI9feRQ — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 2, 2019

Dentro de lo deportivo, sin duda es un movimiento en el que resultó ganador, pues nunca logró ganarse la confianza de Manuel Pellegrini en el West Ham, alternando épocas en las que era titular indiscutible y otros oscuros pasajes en los que no salía del banquillo; tocando el tema económico, no fue nada sencillo, pues según confesó Monchi, director deportivo del Sevilla, Chicha renunció a un gran porcentaje de su sueldo con tal de vestirse de Blanquirrojo.

Más equipos

Hace algunos meses, el delantero mexicano recibió una ola de críticas, pues en uno de los momentos menos luminosos de su trayectoria decidió incursionarse como Youtuber, creando la serie Naked Humans y mostrando su faceta más transparente frente a las cámaras. Su esposa Sarah Kohan y la llegada de su hijo Noah cambiaron totalmente la visión de Hernández Balcázar, que se llegó a calificar como un "adolescente tardío".

“Fue una crisis de todas las etapas de crecimiento, el costo fue echármelas tarde o no echármelas. Quiero probar, quiero sentir. Mis acciones de rebeldía no han afectado al fútbol. Crecí internamente, tenía miedo de ser yo mismo, por no romper el status. Toda mi vida sintiendo y no me atrevía, jugué al juego fácil de seguir las reglas”, dijo en una entrevista con Diego Dreyfus, su nuevo coach y el mentor en esta nueva faceta de su carrera profesional.

Ese es Javier, el máximo goleador histórico de la Selección mexicana y un incansable luchador que asumirá un emocionante desafío a partir de este curso. Lo que sería del Tricolor si en algún momento tuviera once Chicharitos...