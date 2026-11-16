Compartir Sigue a GOAL en Google

José Mourinho estudia gestionar con cautela el regreso de Vinícius Júnior al Real Madrid tras el parón internacional, ya que el técnico portugués quiere recuperar la mejor versión del extremo brasileño sin arriesgar los resultados del equipo.

Anuncios

Mourinho no descarta que el jugador comience algunos partidos desde el banquillo y tenga la oportunidad de marcar diferencias en la segunda mitad, como paso previo para recuperar su sitio en el once titular.

Según el portal español «Defensa Central», Mourinho considera que la etapa de Vinícius con la selección de Brasil juega a su favor y espera que el jugador aproveche el ambiente actual para recuperar la confianza cuando regrese a Madrid.

La idea que baraja el técnico consiste en dar entrada al extremo brasileño durante 30 o 35 minutos en la segunda parte, en lugar de alinearlo de inicio, para que explote su velocidad y su capacidad de regate ante defensores que ya han gastado buena parte de su energía tras una hora de juego. Mourinho cree que esos minutos pueden dar a Vinícius la oportunidad de volver a sentirse importante dentro del equipo, sobre todo si logra imponerse a su rival en los duelos individuales, algo que podría reforzar sus opciones de regresar al once en los siguientes partidos.

Lee también: Protestas en Portugal amenazan su proyecto: Alves, en una situación nada envidiable

Anuncios Anuncios

La idea no se limita a darle menos minutos, sino que también pasa por ofrecer al brasileño el margen suficiente para insistir en sus acciones ofensivas sin perder la confianza si falla en el primer intento. Si pierde un duelo ante el lateral rival, puede volver a intentarlo por la banda, apoyarse en un compañero o moverse para recibir el balón en una zona más cercana al área, según el mismo informe.

Related Topics

El informe considera que el momento de la entrada de Vinícius podría darle una ventaja táctica: el lateral que lleva una hora entera defendiendo puede mantener una buena colocación, pero quizá le cueste más recibir ayudas defensivas con la rapidez necesaria al enfrentarse al extremo brasileño, sobre todo cuando este recibe el balón en espacios amplios.

Lee también: Revuelo por la retirada de Cristiano: Neves asegura que el propio Ronaldo pondrá fin a la polémica

Anuncios

Además, el contexto del partido podría ayudar al jugador a sacar partido de sus cualidades. Si el rival va perdiendo y se ve obligado a adelantar líneas en busca del empate, Vinícius podría encontrar espacios a la espalda del lateral. En cambio, si el Real Madrid necesita marcar ante un equipo encerrado atrás, el extremo brasileño podría obligar a varios defensores a desplazarse hacia su lado, lo que abriría espacios adicionales para sus compañeros por el centro.

El regreso de Vinícius desde Brasil, su estado técnico y físico y las características de cada partido seguirán siendo factores decisivos a la hora de determinar cómo utilizarlo. Mourinho estudia aprovechar sus apariciones en la segunda parte para que recupere poco a poco su peso ofensivo, sin perder de vista cómo gestiona sus primeros balones y cómo reacciona cuando una de sus acciones no sale como espera.

Anuncios

El informe sostiene que, si Vinícius recupera su capacidad para desbordar al lateral rival y convence a sus compañeros de que vuelvan a confiar en él, podría bastar para cambiar su situación. Si ofrece actuaciones determinantes cuando salga desde el banquillo, Mourinho tendrá más argumentos para devolverlo al once titular, después de haber optado por gestionar su regreso de forma progresiva.

Lee también: En defensa de Ronaldo, Piers Morgan humilla a Jesus y vaticina su futuro