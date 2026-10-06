30 millones en un abrir y cerrar de ojos: Diomande rivaliza con Vinicius

Diomandé ya no es solo una promesa cuya explosión aguarda el Real Madrid, sino que el jugador marfileño ha empezado a enviar señales claras de que está listo para ocupar su lugar entre las estrellas del equipo. Durante el parón internacional, el dueño del dorsal número 10 con la selección de su país siguió atrayendo las miradas, antes de regresar al Real Madrid con un nuevo valor de mercado que confirma la magnitud del revuelo que lo rodea.

Y pese a no haber marcado ningún gol, Diomandé fue una de las figuras más destacadas de la selección de Costa de Marfil, después de jugar un papel fundamental y decisivo en las victorias ante Ghana y Somalia en la clasificación para la Copa Africana de Naciones, para luego participar como suplente ante Camerún y ofrecer una segunda parte excepcional, pese a la derrota de los Elefantes por un gol a cero.

Y tras su llamativa aparición con la camiseta del Real Madrid, los rasgos del fichaje récord empezaron a verse con más claridad. El portal "Transfermarkt" elevó su valor de mercado de 90 a 120 millones de euros, convirtiéndose en el protagonista del mayor salto de valor entre todos los jugadores de la Liga española.

Diomandé superó en este aspecto a su compañero en el Real Madrid, Isbi, cuyo valor subió de 20 a 40 millones de euros, y al jugador del Barcelona, Espart, que pasó de 5 a 25 millones. Además, el marfileño se convirtió en el sexto jugador más caro de LaLiga, justo por detrás de Vinicius Junior, después de que el valor del brasileño descendiera hasta los 130 millones de euros.

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Y parece que Diomandé ha empezado a descubrir una nueva zona del campo. Tras tener en la banda derecha su posición preferida, apareció ante el Atlético de Madrid en la banda izquierda, donde ofreció sus mejores minutos con la camiseta del Real Madrid hasta ahora.

Y pese a que el Real Madrid salió del partido sin demasiados aspectos positivos, Diomandé fue una de las principales fuentes de peligro en los minutos finales. Completó 4 regates con éxito de 6, la misma cifra que lograron Kylian Mbappé y Vinicius juntos, además de que la precisión de sus pases alcanzó el 90% y ganó 9 de 12 duelos individuales.

Y el jugador se mostró más cómodo y suelto en la banda izquierda, la posición en la que brilla con la selección de Costa de Marfil, apareciendo por primera vez los rasgos de un jugador capaz de marcar la diferencia también con el Real Madrid.









La muestra sigue siendo limitada; Diomandé ha participado en apenas 292 minutos y solo ha sido titular en los partidos ante el Rayo Vallecano y el Elche. Pero el entrenador José Mourinho lo trata como un proyecto de estrella, y no como un simple fichaje más caro en la historia del club.

Mourinho prefiere dar al jugador tiempo y experiencia en lugar de cargarle la presión de los 125 millones de euros que el Real Madrid pagó por su incorporación. Y con cifras modestas hasta ahora, destacando una sola asistencia, Diomandé avanza dentro de un plan progresivo y meditado, pero sin que ello signifique congelar su desarrollo.

Y los datos de "BeSoccer Pro" revelan indicadores más interesantes; el jugador registra, cada 90 minutos, 0,28 asistencias, 4,84 regates con éxito, 3,13 faltas a su favor, 1,42 centros con éxito, 8,83 duelos ofensivos ganados y 3,7 duelos defensivos exitosos.

Y estos promedios superan la media de los cinco mejores extremos de la Liga española, en señal de que Diomandé ha empezado paulatinamente a mostrar el nivel que lo convirtió en el mejor jugador joven de la Bundesliga la temporada pasada.

Y Todd Eason, el descubridor del jugador en Florida, afirma que la personalidad de Diomandé lo ayuda a triunfar, al declarar al diario "AS" que el jugador siempre prefería involucrar a sus compañeros y ayudarlos a lucir mejor, además de que elevaba su nivel cuanto más subía el nivel del rival.

Y ahora, parece que Diomandé ha llegado al momento que todos esperan: no hace falta precipitar su explosión, pero tampoco hay margen para dar marcha atrás. Ha llegado la hora de que la estrella marfileña empiece a escribir su verdadero capítulo con el Real Madrid.



