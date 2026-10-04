Gonçalo Ramos, delantero de la selección de Portugal, acaparó todas las miradas durante el presente parón internacional, tras el nivel impresionante que ofreció bajo la dirección de Jorge Jesus.

Ramos era el primer suplente de la leyenda Cristiano Ronaldo, pero tras la marcha de este último de la concentración del "Brasil de Europa", el delantero del Milan tuvo la oportunidad en el once titular.

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Ramos arrancó como suplente en el primer partido ante Gales, que la selección de Portugal resolvió con un gol a cero, y entró en lugar de Cristiano Ronaldo durante 23 minutos.

Pero tras la marcha de Ronaldo, Ramos jugó 3 partidos consecutivos como titular, dos ante Noruega y uno frente a Dinamarca, y logró marcar 3 goles y dar una asistencia.

Ramos mostró un nivel magnífico dentro del área y supo aprovechar las medias ocasiones que se le presentaron, además de trabajar con intensidad en la presión sobre los rivales, premiando así la confianza de Jorge Jesus.

Cabe destacar que la selección de Portugal consiguió el pleno de puntos en 4 partidos consecutivos, al ganar a Noruega 2-1 en dos ocasiones, derrotar a Dinamarca 4-2 y a Gales 1-0.