28 años sin títulos para Chile: Paulo Díaz rozó la gloria y se le escapó de las manos

La segunda Libertadores del Fla marcó una temporada más de sequía para el fútbol chileno: Paulo Díaz vio acción como lateral izquierdo.

Paulo Díaz no pudo entrar en la historia grande del fútbol chileno, mismo que no consigue siquiera una medalla de desde 1991, en la consagración de . El zaguero no pudo levantar el trofeo más importante del continente a nivel de clubes con su River pues cayó a manos de Flamengo que contó con dos minutos de inspiración con sello Gabigol desde el 89. Ignacio Prieto sigue siendo entonces el único campeón entre los futbolistas chilenos con un equipo extranjero.

Al defensor que formó se le escapó la gloria de las manos. Rafael Santos Borré había adelantado al Millonario en el primer tiempo y el Mengao despertó cuando vio que el reloj le empezaba a presionar por un letal sprint final. Despertó, es más, desde que Díaz vio acción. Marcelo Gallardo lo hizo ingresar al Monumental limeño en el minuto 77 para que se hiciera cargo de la banda izquierda frente a las molestias y la amarilla de Milton Casco, el último de los sacrificados.

El dolor del Muñeco

Con personalidad se paró como lateral Díaz en una presentación que, desde lo numérico, consignó un pase errado entre ocho y una recuperación exitosa, el duelo que animó con Bruno Henrique, el mejor de todo el torneo. Salidas en largo se le encomendaron y cuando se animó a trepar lo tuvo que auxiliar Javier Pinola con un despeje al córner.

Pero los de Jorge Jesus modificaron su ataque al renunciar al doble mediocentro y buscar a Armani de forma directa e incisiva y a Díaz le cambiaron el hombre que le correspondía marcar. Entonces Gabigol Barbosa, el que desafió a la mufa y mismo que se ubicó como el más cargado a la derecha en la ofensiva de esa jugada, se le adelantó mientras Bruno Henrique desarmaba a la defensa riverplatense y no lo alcanzó a cruzar. Remató a gol y en el retroceso del segundo -un zurdazo matador- no estuvo en el radar para frenar al hombre de la gloria, que se le priva a desde hace 28 temporadas.