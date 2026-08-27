El Barcelona se prepara para disputar su segundo partido en LaLiga, esta noche de jueves, ante el Athletic de Bilbao, en el estadio Camp Nou, en el encuentro aplazado de la primera jornada de LaLiga.

El Barcelona había comenzado su andadura en LaLiga fuera de casa con una goleada al Elche (5-0), el pasado domingo.





Por su parte, la red "Opta" recopiló numerosos números y estadísticas antes del duelo entre el Barcelona y el Bilbao, de la siguiente manera:

- El Barcelona no ha sufrido ninguna derrota en sus últimos 13 partidos disputados contra el Athletic de Bilbao en LaLiga (ganó 11 y empató 2), y mantuvo su portería a cero en 8 de esos últimos nueve partidos; el equipo no ha logrado una racha más larga de partidos sin derrota ante el conjunto vasco en la competición desde el año 2013 (14 partidos: 10 victorias y 4 empates).

- El Barcelona no ha perdido en sus últimos 24 partidos en los que recibió al Athletic de Bilbao en LaLiga (ganó 21 y empató 3), logrando la victoria en los últimos siete partidos; se trata de su racha histórica más larga sin derrota en casa ante el conjunto vasco en Primera División, ya que su última derrota en casa ante ellos en la liga se remonta a noviembre de 2001 (con resultado de 1-2).

- El Barcelona ganó sus últimos 7 partidos disputados en LaLiga en jueves, siendo su racha de victorias más larga en este día dentro de la competición, mientras que el Athletic de Bilbao no ha perdido en sus últimos 4 partidos en Primera División en este día (3 victorias y un empate), y mantuvo su portería a cero en esas tres victorias.

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- El Barcelona logró la victoria en cada uno de sus últimos 19 partidos en casa en LaLiga —desde la derrota por 2-3 ante el Villarreal en mayo de 2025—, siendo su racha de victorias consecutivas más larga en casa bajo la dirección del mismo entrenador en la competición desde la racha de 21 partidos que logró el equipo entre los años 1973 y 1974 bajo la dirección de Rinus Michels.

- El Athletic de Bilbao no ha logrado la victoria en ninguno de sus últimos cinco partidos en LaLiga (un empate y 4 derrotas), y no ha cosechado puntos salvo en un partido de los últimos 6 que disputó fuera de casa en la competición (una victoria y 5 derrotas), habiendo recibido su portería al menos dos goles en cada uno de esos seis partidos como visitante.

- El Barcelona es el equipo que más ha mantenido su portería a cero en LaLiga durante el año 2026 entre los equipos participantes en la competición durante las dos últimas temporadas (10 partidos), mientras que el Athletic de Bilbao es el que menos ha mantenido su portería a cero (un partido, igualado con el Villarreal). El Barcelona registró un porcentaje de posesión del 54,4% en su último partido en LaLiga ante el Elche, siendo el segundo porcentaje más bajo del equipo en un partido dentro de la competición durante las tres últimas temporadas, tras el 49% que se registró también ante el Elche en noviembre de 2025.

- El Barcelona es el equipo al que más se ha enfrentado Nico Williams (jugador del Athletic) en LaLiga sin contribuir a marcar ningún gol (8 partidos, igualado con el Real Betis), y además es el único rival ante el que no ha logrado ninguna victoria en la competición (un empate y 7 derrotas), junto al Granada (4 partidos: 3 empates y una derrota).

- El Barcelona es el único equipo entre los clubes de las cinco grandes ligas de Europa que cuenta con más de un jugador que ha marcado 15 goles o más en todas las competiciones durante el año 2026 (Raphinha con 16 goles y Lamine Yamal con 15 goles).

- Tras la derrota por 1-3 ante el Sevilla en su primer partido de esta temporada, Edin Terzić, entrenador del Athletic, podría convertirse en el primer entrenador en perder sus dos primeros partidos en LaLiga (Primera División) desde Ernesto Valverde en la temporada 2003-2004.