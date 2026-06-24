«Yo pago mis facturas»: Bruna Biancardi explica por qué nunca será la «esposa trofeo» de Neymar

Bruna afronta las críticas y ha apoyado a Neymar durante su recuperación de una lesión en la pantorrilla. El delantero se perdió los primeros partidos de Brasil en la fase de grupos del Mundial, ante Marruecos y Haití, pero ya regresó al equipo para el encuentro contra Escocia.

Su regreso coincide con un momento de estabilidad en la pareja tras anteriores altibajos. Bruna admitió que perdió la paciencia con esa dinámica y confrontó al futbolista. «Estábamos en un ir y venir constante. Llegó un momento en el que me estresé», relató. «Me volví hacia él y le dije: “¿Sabes qué? Ya te dije que iba a llegar a mi límite. He llegado a mi límite, no puedo más. Ha sido genial, me encantó conocerte, te quiero, pero, bueno, ya he tenido suficiente”».

Este ultimátum fue decisivo: poco después, Neymar la invitó a celebrar su cumpleaños en París y, tras organizar una gran sorpresa, le pidió oficialmente que fuera su novia. «Llegué y allí estaban mi padre, mi madre y mi hermana. Los había traído a todos sin que yo lo supiera», recordó.

Hoy, con su relación consolidada, Bruna sigue pagando sus propias facturas y construyendo su marca, pero sigue siendo una figura clave en la vida de un futbolista que lleva sobre sus hombros las esperanzas de toda una nación.