Getty/Instagram
Traducido por
«Yo pago mis facturas»: Bruna Biancardi explica por qué nunca será la «esposa trofeo» de Neymar
Independencia económica y ruptura de estereotipos
En el podcast «Elas Que Jogam» con Karla Felmanas, Biancardi aclaró que no vive de la fortuna de Neymar. La influencer, con más de 15 millones de seguidores en Instagram, tiene una carrera propia y paga sus gastos sin depender del exjugador del Barcelona y el PSG.
«La gente cree que no trabajamos, que solo estamos en casa, que somos esposas de escaparate. Pero tengo mis negocios, pago a mi equipo y cubro mis gastos», afirmó. Insistió en que, además de ser la pareja de un futbolista famoso, es empresaria y sostiene a un equipo de profesionales.
- Reprodução/Instagram
La vida más allá de la etiqueta de «influencer»
La trayectoria profesional de Biancardi va más allá de las publicaciones en redes sociales. Recientemente lanzó «Bru Na Cozinha», un proyecto en YouTube donde entrevista y cocina con mujeres influyentes como Giullia Buscaccio y Lore Improta. Esta iniciativa forma parte de una estrategia que incluye campañas publicitarias para marcas internacionales.
Su ética de trabajo sigue siendo una prioridad, incluso cuando su pareja afronta momentos de gran presión en el campo. Mientras ella gestiona su imperio empresarial, Neymar ha recuperado su mejor forma y se prepara para liderar la delantera de Brasil, demostrando que ambos se centran en sus logros sin dejar de mantener el vínculo familiar.
Planificar una familia durante la Copa del Mundo
La pareja, padres de Mavie y Mel, combina sus hitos personales con la agenda del fútbol internacional. Bruna reveló que el embarazo estaba planificado, pese al caos del deporte profesional. «Ya pensábamos: “Vamos a tener un tercero”», recordó.
Contó que se enteró del embarazo un día antes del anuncio de la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026, coincidencia que refleja cómo entrelazan la vida familiar con la atención mediática sobre la Seleção.
- Reprodução/Instagram
Un impulso físico de cara al Mundial y un romance conquistado con esfuerzo
Bruna afronta las críticas y ha apoyado a Neymar durante su recuperación de una lesión en la pantorrilla. El delantero se perdió los primeros partidos de Brasil en la fase de grupos del Mundial, ante Marruecos y Haití, pero ya regresó al equipo para el encuentro contra Escocia.
Su regreso coincide con un momento de estabilidad en la pareja tras anteriores altibajos. Bruna admitió que perdió la paciencia con esa dinámica y confrontó al futbolista. «Estábamos en un ir y venir constante. Llegó un momento en el que me estresé», relató. «Me volví hacia él y le dije: “¿Sabes qué? Ya te dije que iba a llegar a mi límite. He llegado a mi límite, no puedo más. Ha sido genial, me encantó conocerte, te quiero, pero, bueno, ya he tenido suficiente”».
Este ultimátum fue decisivo: poco después, Neymar la invitó a celebrar su cumpleaños en París y, tras organizar una gran sorpresa, le pidió oficialmente que fuera su novia. «Llegué y allí estaban mi padre, mi madre y mi hermana. Los había traído a todos sin que yo lo supiera», recordó.
Hoy, con su relación consolidada, Bruna sigue pagando sus propias facturas y construyendo su marca, pero sigue siendo una figura clave en la vida de un futbolista que lleva sobre sus hombros las esperanzas de toda una nación.