Walter Sabatini: «¿Las palabras de Spalletti? Una provocación al equipo»

Walter Sabatini, histórico director deportivo del fútbol italiano, entrevistado por Tuttosport habla de la crisis de la Juventus y de Luciano Spalletti, a quien tuvo como entrenador en la Roma: «Luciano es un perfeccionista y siempre ha basado su trabajo en la disciplina, la mentalidad y el deseo de superarse. Pero ahora espero que afloje las riendas y rebaje un poquito sus exigencias hacia los futbolistas, porque en este momento no están en condiciones de ofrecer respuestas que se acerquen a la perfección técnico-táctica. En definitiva, debe ser un poco más generoso consigo mismo y con el equipo, simplificando el trabajo y dejando que sus jugadores se guíen más por su instinto. Desactivar, en definitiva, para volver a hacer lo esencial. Massara y Spalletti han caminado a mi lado, les tengo cariño y no acepto la idea de que puedan vivir sufriendo en Turín. Si la Juve los despidiera, echaría por tierra la idea misma de la Juventus».