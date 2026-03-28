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Andreas Koenigl

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¡Vuelta a Múnich! El FC Bayern no acaba de deshacerse de un fracaso

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El jugador cedido Bryan Zaragoza regresará a Múnich este verano, por el momento. Al parecer, la Roma no fichará al español.

El Bayern de Múnich, el club más laureado de la liga, parece que seguirá contando por el momento con Bryan Zaragoza, cuyo paso por España no ha sido el esperado. Según informa la Gazzetta dello Sport, el AS Roma, club al que está cedido actualmente, no ejercerá la opción de compra acordada por el extremo, por lo que este volverá al Isar en verano; en cuanto al futuro del jugador de 24 años, ¡todo está por ver!

  • Los Giallorossi acordaron con el Bayern el invierno pasado una opción de compra por valor de 13 millones de euros, que se habría convertido en obligatoria bajo ciertas condiciones: la Roma debía clasificarse para la Liga de Campeones o la Europa League y Zaragoza debía disputar al menos la mitad de los minutos de juego posibles.

    Sin embargo, el español está muy lejos de cumplir esos requisitos, ya que en la Serie A se ha quedado en el banquillo durante los 90 minutos en los tres últimos partidos consecutivos.

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    La AS Roma debe pagar una multa al Bayern

    Parece que no hay química entre el Zaragoza y los italianos, quienes, por ello, están dispuestos a pagar una multa de 500 000 euros al FC Bayern de Múnich con tal de no tener que fichar al jugador, al que habían cedido hace apenas seis semanas, tras haberse rescindido su anterior cesión al Celta de Vigo.

    En el equipo de la Primera División española, Zaragoza sumó al menos seis puntos en 26 partidos. El Bayern ya había cedido al jugador de 24 años al CA Osasuna de España la temporada anterior, después de que el extremo izquierdo de 1,64 metros de estatura solo hubiera disputado un total de 171 minutos en Múnich. 

    Zaragoza fichó por el FC Bayern en enero de 2024, primero en calidad de cedido y luego por un traspaso total de 17 millones de euros procedente del FC Granada. Sin embargo, debido a la barrera del idioma y a una supuesta relación irregular con el entonces entrenador Thomas Tuchel, no logró imponerse. Su contrato en Múnich tiene vigencia hasta 2029. 

  • Etapas profesionales y estadísticas de Bryan Zaragoza

    PeriodoClubPartidosGolesAsistenciasMinutos jugados
    2022 a 2024FC Granada581132.846
    2024FC Bayern7--171
    2024 a 2025CA Osasuna (cedido)28161.882
    2025Celta de Vigo (cedido)26241.420
    2026AS Roma (cedido)6-1191
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