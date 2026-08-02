Toni Kroos, leyenda del Real Madrid, es una de las figuras que goza de un enorme respeto en el mundo del fútbol, por lo que cualquier declaración que hace recibe una gran atención, sobre todo porque la visión que tenía dentro del campo sigue acompañándole en sus opiniones tras la retirada.

Por este motivo, muchos esperaban conocer la opinión de Kroos sobre el español Rodri, el jugador al que se ve como el candidato más destacado para llenar el vacío que dejó la estrella alemana en el centro del campo del Real Madrid.

La cadena "Defensa Central" señaló que, durante las últimas horas, se difundieron a través de las redes sociales unas declaraciones atribuidas a Kroos, en las que supuestamente afirmaba que estaba pensando en volver a los terrenos de juego para ser compañero de Rodri, quien está cerca de fichar por el Madrid procedente del Manchester City.

En esas declaraciones difundidas se decía: "Si Rodri se incorpora al Real Madrid, quizá tenga que salir de la retirada solo para jugar a su lado. Tal vez me enseñe algunas cosas sobre cómo convertirme en un centrocampista completo".

Las declaraciones que se le atribuyen añadían: "De entre todos los nombres vinculados al proyecto de Mourinho, Rodri es el jugador que más deseo ver. Imaginen a Rodri y Bernardo Silva dominando el centro del campo del Real Madrid. En ese caso, habrías trasladado una parte del Manchester City de Pep Guardiola al estadio Santiago Bernabéu".

También se le atribuyó haber dicho sobre el valor de la operación: "La gente hablará del valor del traspaso, pero hay jugadores que no tienen precio. El ganador del Balón de Oro, del Mundial y uno de los mejores centrocampistas de esta generación no admite mucho regateo en su valor".