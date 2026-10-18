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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Vinicius pone en apuros a Mourinho: los números de Alonso revelan la diferencia

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
Vinicius Junior
J. Mourinho
X. Alonso
España
Brasil
Portugal

¡El enigma del nivel de la estrella brasileña busca solución!

El brasileño Vinicius Junior vive una etapa complicada con el Real Madrid, después de que su nivel en el partido disputado en el Estadio Olímpico de Roma, junto con la sanción de cuatro partidos de suspensión que recibió, provocara el malestar de la afición del club blanco.

Y pese a las críticas que persiguen al jugador, el portugués José Mourinho sigue defendiéndolo en las conferencias de prensa, algo que volvió a hacer el sábado en la Ciudad Deportiva del club blanco en Valdebebas, antes de enfrentarse al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu hoy.

Mourinho declaró: "Es un chico maravilloso. Valoro mucho su capacidad para vivir y resistir manteniendo la sonrisa. Lo valoro enormemente. Si yo estuviera en su lugar, puede que no estuviera aquí ahora, y quizá habría obligado al club el verano pasado a permitirme marcharme a una competición, un país y unos rivales que me respetaran".

  • Los números de Vinicius inclinan la balanza a favor de Xabi Alonso

    Sin embargo, la defensa de Mourinho hacia Vinicius, así como la confianza que deposita en él dentro del campo, no se reflejan en el rendimiento del jugador brasileño, según las cifras que expuso el periodista Sergio Valentín en las últimas horas.

    Valentín explicó que Vinicius ofreció mejores niveles con Xabi Alonso en comparación con su inicio con Mourinho, al comparar los primeros 10 partidos que disputó bajo las órdenes de cada entrenador en la temporada.

    Según el portal Defensa Central, Valentín dijo: "En este punto de la temporada, tras 8 partidos en LaLiga y dos en la Champions League, Vinicius Junior ha jugado menos minutos y ha rendido peor con José Mourinho que con Xabi Alonso".

    Y añadió: "Con Xabi Alonso fue titular en 8 partidos y se quedó en el banquillo en dos, con un total de 1.108 minutos, en los que marcó 5 goles y dio 4 asistencias. Con Mourinho, en cambio, ha sido titular en 9 partidos y ha estado en el banquillo una vez, disputando 731 minutos, en los que ha marcado un gol y ha dado 3 asistencias".



    Las cifras muestran que Vinicius ha jugado 377 minutos menos con Mourinho y ha marcado 4 goles menos, mientras que la diferencia en las asistencias es de solo una, a favor de la etapa de Xabi Alonso.

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  • ¿Una suspensión beneficiosa?

    Valentín concluyó señalando que, por este motivo, el periodo de sanción será muy beneficioso para Vinicius Junior, principalmente para trabajar en su estado físico, pero también en su estado mental, en un intento de recuperar su mejor nivel, aquel que lo hizo merecedor del premio "The Best" en 2024.

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