Vinicius pone en apuros a Mourinho: los números de Alonso revelan la diferencia

Sin embargo, la defensa de Mourinho hacia Vinicius, así como la confianza que deposita en él dentro del campo, no se reflejan en el rendimiento del jugador brasileño, según las cifras que expuso el periodista Sergio Valentín en las últimas horas.

Valentín explicó que Vinicius ofreció mejores niveles con Xabi Alonso en comparación con su inicio con Mourinho, al comparar los primeros 10 partidos que disputó bajo las órdenes de cada entrenador en la temporada.

Según el portal Defensa Central, Valentín dijo: "En este punto de la temporada, tras 8 partidos en LaLiga y dos en la Champions League, Vinicius Junior ha jugado menos minutos y ha rendido peor con José Mourinho que con Xabi Alonso".

Y añadió: "Con Xabi Alonso fue titular en 8 partidos y se quedó en el banquillo en dos, con un total de 1.108 minutos, en los que marcó 5 goles y dio 4 asistencias. Con Mourinho, en cambio, ha sido titular en 9 partidos y ha estado en el banquillo una vez, disputando 731 minutos, en los que ha marcado un gol y ha dado 3 asistencias".









Las cifras muestran que Vinicius ha jugado 377 minutos menos con Mourinho y ha marcado 4 goles menos, mientras que la diferencia en las asistencias es de solo una, a favor de la etapa de Xabi Alonso.