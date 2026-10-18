Vinicius pone en apuros a Mourinho: los números de Alonso revelan la diferencia

El brasileño Vinicius Junior vive una etapa complicada con el Real Madrid, después de que su nivel en el partido disputado en el Estadio Olímpico de Roma, junto con la sanción de cuatro partidos de suspensión que recibió, provocara el malestar de la afición del club blanco.
Y pese a las críticas que persiguen al jugador, el portugués José Mourinho sigue defendiéndolo en las conferencias de prensa, algo que volvió a hacer el sábado en la Ciudad Deportiva del club blanco en Valdebebas, antes de enfrentarse al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu hoy.
Mourinho declaró: "Es un chico maravilloso. Valoro mucho su capacidad para vivir y resistir manteniendo la sonrisa. Lo valoro enormemente. Si yo estuviera en su lugar, puede que no estuviera aquí ahora, y quizá habría obligado al club el verano pasado a permitirme marcharme a una competición, un país y unos rivales que me respetaran".