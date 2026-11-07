Vídeo: la racha invicta continúa: la Roma devora al Sassuolo

La Roma mantuvo su marcha invicta en la Serie A tras arrollar a su invitado, el Sassuolo, por un contundente 3-0, la tarde de este sábado, en los partidos correspondientes a la undécima jornada, para seguir siendo, junto a la Lazio, los dos únicos equipos que no han perdido en la competición esta temporada.

La Roma abrió el marcador en el minuto 27, por medio de Mario Hermoso, y Sebastian Walukiewicz, jugador del Sassuolo, añadió un gol en propia puerta en el minuto 30, antes de que Rodrigo Mora la sentenciara al marcar el tercero en el minuto 58.

La Roma elevó su cuenta a 27 puntos, situándose provisionalmente en el segundo puesto, a un solo punto del líder Lazio, que jugará contra el Nápoles mañana, mientras que el Sassuolo se quedó con 8 puntos en el decimoséptimo lugar.

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