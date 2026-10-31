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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-INTER MILANAFP
Traducido por

Vídeo: grave error arbitral en el derbi entre Milan e Inter

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
Inter Milán
Serie A
M. Guida
Italia

El VAR interviene y cambia el panorama

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El derbi de Milán vivió una polémica arbitral, que estuvo a punto de devolver al Inter al partido, tras ir perdiendo por tres goles a uno al término de la primera parte.

En el minuto 74, mientras el Inter buscaba el gol que recortara distancias por segunda vez, Henrikh Mkhitaryan envió un centro con la pierna izquierda, que despejó Mario Gila dentro del área.

  • El diario Tuttosport señaló: "El árbitro Marco Guida, que se encontraba cerca de la jugada, creyó que el defensa del Milan había tocado el balón con la mano, por lo que señaló de inmediato el punto de penalti, concediendo un penalti a favor del Inter".

    Y añadió: "Pero la decisión solo duró unos instantes, después de que la sala del VAR pidiera al árbitro revisar la jugada a través de la pantalla situada junto al campo".

    El diario italiano describió la decisión del árbitro como un "error garrafal", ya que "la repetición mostró que Gila despejó el balón con el pecho y no con el brazo, por lo que Guida rectificó su decisión y anuló el penalti, antes de reanudar el juego con un saque de esquina a favor del Inter".

    El partido terminó con la victoria del Milan por el mismo resultado con el que concluyó la primera parte, elevando su cuenta a 21 puntos, en el cuarto puesto.

    El Inter se quedó con 25 puntos, en el segundo puesto, igualado con el líder Lazio, que puede situarse en solitario en lo más alto de la tabla si gana al Cagliari mañana.

    Lee también: Tras apuntar a Karl, contraataque de Ballack contra el Bayern Múnich

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