VÍDEO: El portero del Real Zaragoza, ya expulsado, le da un puñetazo a un rival

Tras el partido, que el Huesca ganó 1-0 con gol de Óscar Sielva, Andrada se mostró muy arrepentido. «Lo siento muchísimo», declaró el portero. «No es una buena imagen para el club, la afición ni para un profesional como yo».

El veterano guardameta, que afirma que su única tarjeta roja anterior fue por una mano fuera del área, reconoció la gravedad de la situación. «También quiero pedir perdón a Jorge Pulido porque somos compañeros y, sinceramente, fue culpa mía; perdí la concentración en ese momento y estoy aquí para asumir cualquier sanción que me imponga la Liga», añadió.