En el descuento, y con ambos equipos luchando por evitar el descenso, Andrada desencadenó una pelea tras recibir la segunda amarilla por empujar a Jorge Pulido. El portero, en lugar de retirarse, corrió hacia el capitán del Huesca y le propinó un puñetazo que desencadenó un enfrentamiento masivo. El portero argentino de 35 años, cedido por el Monterrey mexicano, recibió una segunda amarilla por empujar a Jorge Pulido. En vez de ir al vestuario, Andrada corrió hacia el capitán del Huesca y le propinó un puñetazo, desencadenando un enfrentamiento masivo.
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VÍDEO: El portero del Real Zaragoza, ya expulsado, le da un puñetazo a un rival
El caos se desata en el derbi aragonés
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Andrada emite una disculpa formal
Tras el partido, que el Huesca ganó 1-0 con gol de Óscar Sielva, Andrada se mostró muy arrepentido. «Lo siento muchísimo», declaró el portero. «No es una buena imagen para el club, la afición ni para un profesional como yo».
El veterano guardameta, que afirma que su única tarjeta roja anterior fue por una mano fuera del área, reconoció la gravedad de la situación. «También quiero pedir perdón a Jorge Pulido porque somos compañeros y, sinceramente, fue culpa mía; perdí la concentración en ese momento y estoy aquí para asumir cualquier sanción que me imponga la Liga», añadió.
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Los entrenadores reaccionan ante las repercusiones del derbi
El entrenador del Huesca, José Luis, lamentó el amargo final de lo que debía ser una fiesta regional del fútbol. «Es difícil de explicar. Creo que es una pérdida total de control», afirmó. «Puedo ponerme en su lugar, dadas las circunstancias, pero es injustificable. Es feo. Se suponía que esto iba a ser una celebración del fútbol aragonés. Me gustaría que la gente hablara del partido, aunque fuera feo, con poco juego pero mucho esfuerzo».
David Navarro, técnico del Zaragoza, compartió esas disculpas y anticipó la posible sanción de varios partidos. “Hay límites que no se pueden traspasar”, recordó, pues ambos equipos siguen luchando por evitar el descenso a solo cinco jornadas del final.