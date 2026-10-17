Vídeo: el Liverpool castiga al Brentford en 8 minutos

Liverpool remontó para firmar una valiosa victoria por 2-1 en el campo del Brentford, este sábado, en la séptima jornada de la Premier League, en un partido emocionante en el que los locales vieron dos tarjetas rojas, lo que facilitó la tarea del equipo del entrenador Andoni Iraola.

Brentford abrió el marcador en el minuto 44 por medio de Kenny Lewis-Potter, y en la segunda mitad Liverpool respondió con los goles de Víctor Muñoz en el minuto 62 y Alexander Isak en el minuto 70.

La victoria sirvió para reforzar la quinta posición de Liverpool en la tabla de clasificación (12 puntos), mientras que Brentford sufrió su primera derrota de la temporada y se quedó con 10 puntos en el sexto lugar.







