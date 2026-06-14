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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Vídeo: 7-1. Alemania vuelve a arrollar a Brasil y Curazao marca su primer gol

FEATURES
Alemania vs Curacao
Alemania
Curacao
World Cup
D. Advocaat
J. Nagelsmann
M. Neuer
L. Comenencia
F. Nmecha
N. Schlotterbeck
K. Havertz
J. Musiala
D. Undav
N. Brown
Alemania
Curazao
EE. UU.
Países Bajos

La Mannschaft deja una huella imborrable

La selección alemana goleó 7-1 a Curazao el domingo en el estadio NRG, en la quinta jornada del Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Alemania sumó sus primeros tres puntos, mientras que Curazao se quedó sin unidades en el Grupo 5, que comparten Ecuador y Costa de Marfil.

Julian Nagelsmann alineó a Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz y Florian Wirtz.

Por su parte, el holandés Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, alineó a: Elui Roem, Cheryl Floranos, Armando Obispo, Richelly Bazouere, Deveron Vonvel, Tahit Chung, Levano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jürgen Lokadia y Sonthe Hansen.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    AdvoCat conquista los corazones y hace historia

    Antes del partido entre Curazao y Alemania, el veterano holandés Dick Advocaat, de 78 años y 260 días, rompió a llorar tras los himnos nacionales. Su emotiva reacción captó la atención de público y medios, convirtiéndolo en el entrenador más longevo en dirigir un equipo en una Copa del Mundo.

    Con 78 años y 260 días, se convirtió en el entrenador más veterano en dirigir un partido en la historia de la Copa del Mundo.

    La diferencia de edad con el alemán Julian Nagelsmann, de 38 años y 326 días, alcanza 39 años y 299 días, la mayor entre dos técnicos en la historia del torneo.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nouir bate el récord de Matthäus e iguala al legendario jugador mexicano

    Manuel Neuer, portero de Alemania, hizo historia en este partido: con 40 años y 79 días se convirtió en el jugador alemán de mayor edad en disputar un gran torneo (Mundial o Eurocopa), superando el récord de Lothar Matthäus. quien jugó contra Portugal en la Euro 2000 con 39 años y 91 días.

    Además, el veterano guardameta sumó su quinta participación en Copas del Mundo, Además, según la cuenta de estadísticas «Mr. Chip», Neuer disputó su quinta fase final de la Copa del Mundo, igualando el récord del mexicano Antonio Carbajal, quien jugó entre 1950 y 1966.

    Con ello, Neuer se convierte en el segundo guardameta que logra tal marca, tras el mexicano Antonio Carbajal (1950-1966). Este éxito subraya su continuidad al máximo nivel durante más de quince años.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un comienzo arrollador de Alemania

    El partido comenzó con un ritmo alto y una intensa presión de Alemania, que buscó el gol desde el inicio. Curazao se replegó y peleó en el centro del campo.

    Una fuerte entrada de Joninho Bacuna sobre un alemán en el centro del campo detuvo uno de los ataques y provocó falta, señalando la intensidad física desde el inicio.

    El primer gol llegó en el minuto 6: una jugada colectiva por la izquierda terminó con un potente disparo de Felix Nmecha, que batió al portero por la izquierda.

    Con este tanto, Nemesha se convirtió en el alemán más joven en anotar en un Mundial desde Thomas Müller en 2010, lo que refleja el ímpetu de la nueva generación.

    Tras el gol, Alemania siguió presionando en busca del segundo, mientras Curazao trataba de reaccionar.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Curazao sigue los pasos de Marruecos y Argelia

    Curaçao igualó 1-1 en el minuto 21 por medio de Levano Comenensia, quien remató desde el borde del área y venció a Manuel Neuer.

    Curazao se convirtió en la primera selección desde Nigeria en 1994 que marca en los primeros 21 minutos de su debut mundialista.

    Es la undécima selección de la CONCACAF que anota en un Mundial; solo África (12) y Europa (33) tienen más.

    Además, es la tercera selección que marca en su debut mundialista ante Alemania, vigente campeona entonces. Antes lo habían conseguido Marruecos en 1970 (derrota 2-1) y Argelia en 1982 (victoria 2-1).

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Iniciativas alemanas

    Alemania mantuvo su presión alta durante varios periodos de dominio, mientras Curazao se replegaba atrás y buscaba contraataques.

    En una de las acciones más peligrosas, Jamal Musiala penetró por la derecha hasta el área, aunque la defensa logró despejar a córner justo a tiempo.

    Poco después, Leroy Sané se plantó solo ante el portero, aunque un defensa despejó el balón en el último momento.

    Aun así, Curaçao respondió con un disparo lejano de Bakona que se marchó por encima del larguero.

    Kai Havertz recibió en el área desde la derecha, pero la zaga volvió a despejar a córner, muestra de la tenacidad de Curazao ante la constante presión alemana.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Schlötterbeck deja su huella... y un gol de Farman

    En el minuto 38, Alemania volvió a adelantarse gracias a Nico Schlotterbeck, quien cabeceó con potencia un preciso centro desde la derecha en un córner.

    Es el segundo partido en la historia de la Copa del Mundo en el que dos jugadores del Borussia Dortmund anotan en el mismo encuentro; el primero fue en 2006, cuando Jan Koller y Tomáš Rosický marcaron en la victoria de la República Checa 3-0 sobre Estados Unidos.

    Antes del descanso, el árbitro marroquí Jalal Jaid pitó penalti de Richidley Bazuor sobre Felix Nmecha.

    Kai Havertz lanzó la pena máxima y marcó el 3-1 en el minuto 5 del descuento. Así terminó la primera parte.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El golazo de Musiala sacude el trono del Real Madrid

    Al inicio del segundo tiempo, Musiala marcó el cuarto gol de Alemania en el minuto 47. Tras un pase magistral de Joshua Kimmich, controló dentro del área y remató con la izquierda al fondo de la red.

    Además, el tanto del jugador del Bayern elevó a 80 los goles marcados por futbolistas del club bávaro en la historia de la Copa del Mundo.

    Así, el Bayern superó el récord del Real Madrid, que tenía 79.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Intervenciones contundentes... y un ataque peligroso

    El partido tuvo momentos consecutivos de emoción y duelos intensos, con clara presión ofensiva alemana y ocasiones peligrosas que casi cambiaron el rumbo del encuentro.

    La jugada ofensiva comenzó con un centro preciso de Joshua Kimmich desde la derecha, que llegó al área, pero la defensa lo despejó con firmeza en el momento clave antes de que se convirtiera en ocasión clara.

    En el centro del campo, una dura entrada de un jugador de Curaçao sobre Jamal Musiala obligó al árbitro a detener el juego y conceder ventaja a Alemania, muestra de la intensidad del duelo.

    Inmediatamente después, los alemanes cometieron falta sobre Tahith Chong, y el árbitro concedió un libre directo peligroso a Curazao desde la izquierda, cerca del área, aunque el posterior lanzamiento no encontró portería.

    En ataque, Leroy Sané desafió a la defensa de Curazao con una arrancada que terminó en un mano a mano; entró al área y disparó potente a la esquina derecha, pero el balón rozó el poste izquierdo ante la decepción de una ventaja que no llegó.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brown anima la fiesta

    La selección alemana mostró su poderío ofensivo ante Curazao. Nathaniel Brown marcó el quinto gol en el minuto 64. El tanto llegó tras una jugada colectiva iniciada por un pase preciso de Deniz Undav, que dejó a Braun solo dentro del área. El delantero controló, se giró y remató con la izquierda por bajo, lejos del alcance del portero.

    El tanto no solo amplió la goleada, sino que estableció un nuevo récord histórico para la Mannschaft en la Copa del Mundo. Con esta victoria, Alemania amplió su récord de partidos con cinco o más goles en Copas del Mundo, alcanzando diez encuentros.

    Alemania lidera la lista con 10 partidos de este tipo, seguida de Brasil (7), Hungría (6) y Argentina (5).

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    Ondav amplía el campo de acción

    La selección alemana amplió su goleada ante Curazao cuando Deniz Undav marcó el sexto gol en el minuto 78, confirmando la superioridad de la Mannschaft.

    El tanto llegó tras un pase milimétrico de Joshua Kimmich dentro del área, que Ondav remató con fuerza desde una posición ideal, enviando el balón a la derecha del portero.

    Además, Ondav asistió a un compañero antes de anotar, lo que redondeó su gran actuación como suplente.

    Las estadísticas revelan que Undav es el tercer suplente alemán en marcar y asistir en un mismo partido de Copa del Mundo, tras: Rudi Völler (Alemania 3-2 Argentina, final de 1986), Niklas Füllkrug (Alemania 4-2 Costa Rica, fase de grupos de 2022) y ahora Undav (Alemania 6-1 Curazao, fase de grupos de 2026).

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    Havertz sube el listón... y Brasil cae de la cima

    En el minuto 88, Kai Havertz marcó el séptimo gol de Alemania ante Curazao, confirmando la amplia superioridad de la Mannschaft hasta el final del partido.

    Havertz arrancó en velocidad, entró al área sin marca y definió por encima del portero con un toque sutil.

    Es la primera vez que Alemania marca siete goles en un partido del Mundial desde la semifinal 7-1 contra Brasil el 8 de julio de 2014.

    Además, Alemania batió el récord histórico de la Copa del Mundo al convertirse en la selección con más goles marcados en la competición, superando por uno a Brasil.

    El histórico queda así: Alemania 239 goles, Brasil 238, ratificando a la Mannschaft como una de las mejores selecciones de la Copa.

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