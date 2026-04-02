Gerard reveló lo que ocurrió entre él y Salah tras la famosa entrevista, diciendo: «Hablé con él sobre esa entrevista en su momento y le dije: "No repitas lo que hiciste y dejes las cosas en el aire. Hablé con él directamente"».

Y explicó: «De vez en cuando me envía mensajes de texto, o yo le envío uno, y eso es mejor si voy a algún sitio con Leo. Solo para que Leo (el hijo de Gerard) pueda verlo».

Y añadió: «No tengo mucha relación con él, pero eso me dio la oportunidad de decirle: “Llevas aquí ocho o nueve años, viniste aquí y te hiciste con este legado. Vete en tus propios términos y de la forma correcta”.

Salah, que ocupa el tercer puesto en la lista de máximos goleadores del Liverpool con 255 goles, ha tenido dificultades para marcar con su habitual regularidad esta temporada, ya que solo ha marcado cinco goles en 22 partidos de la Premier League hasta ahora.

Su bajón de forma llevó a Slott a dejar fuera al extremo egipcio durante el parón invernal, cuando el Liverpool atravesaba una mala racha, lo que llevó a Salah a arremeter en la zona mixta tras el emocionante empate 3-3 de los Reds contra el Leeds en Elland Road antes de Navidad.

Gerard continuó: «Salah sigue un poco afectado por lo sucedido. Era un suplente que entraba y salía del equipo en aquel momento. Estaba molesto. Pero me pareció una pena que se marchara en enero y se fuera sin más».

Y añadió: «Entiendo a ambas partes. Ahora que he analizado la situación, entiendo a ambas partes».