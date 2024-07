El partido se disputa este domingo 21 de julio a las 13:00 hrs, tiempo España.

España Sub 19 se enfrenta a Alemania este domingo 21 de julio a las 13:00 hrs (España) en el Central Stadium of Jonava, en partido de Fase de Grupos del Europeo Femenino Sub 19.

España llega al compromiso después de caer 1-0 con la Selección de Holanda, Alemania se presenta después de derrotar 2-1 a Irlanda.