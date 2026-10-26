¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
Traducido por

Una sorpresa espera a Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal

Portugal vs Dinamarca
Portugal
Dinamarca
UEFA Nations League A
Gales vs Portugal
Gales
C. Ronaldo
J. Felix
Samu
Al Nasr FC
Portugal
Dinamarca
Gales
Arabia Saudita

Expectación por la decisión de Jesus sobre el trío del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, entró en la lista preliminar elegida por el entrenador Jorge Jesus de cara a los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Según informó el portal portugués "O Jogo", la lista preliminar incluye, junto a Ronaldo, a sus compañeros en el Al-Nassr saudí João Félix y Samu Costa, de cara a los enfrentamientos ante Gales y Dinamarca, durante el próximo mes de noviembre.

El regreso del nombre de Ronaldo a los planes de Jesus adquiere una importancia especial, a la luz de lo ocurrido el pasado mes de septiembre, cuando abandonó la concentración de la selección en la víspera del encuentro ante Dinamarca en la tercera jornada, tras una discrepancia con el director técnico, después de no haber participado en el partido anterior ante Noruega en Oslo.

Lee también: ¿Pagará Flick el precio? El shock del Clásico reabre el espinoso expediente en el Barcelona

  • ¿Cuándo termina la sanción de Cristiano Ronaldo?

    Ronaldo había sido sancionado con una suspensión de 30 días por parte del Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol, pero seguía estando disponible para incorporarse a la selección en el próximo compromiso.

    Al anunciarse la sanción, ya había cumplido 19 días de la misma, por lo que solo le restaban 11 días, lo que significa que el castigo no sería un motivo disciplinario para excluirlo de la lista de Jesus.

    Portugal se enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre en la ciudad de Braga y, posteriormente, visitará a Gales en Cardiff el día 17 del mismo mes, dentro de la disputa del Grupo 4 del Nivel 1 de la Liga de Naciones de la UEFA.

    Está previsto que la lista definitiva de la selección portuguesa para la próxima concentración se anuncie el viernes 6 de noviembre, mientras que la sanción de Ronaldo concluye el 30 de octubre.

    Lee también: Mourinho desmonta la trampa del Barcelona: señal de alarma para el sistema de Flick

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
POR

POR

UEFA Nations League A

14 nov 2026

DEN

DEN

WAL

WAL

UEFA Nations League A

17 nov 2026

POR

POR