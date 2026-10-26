Una sorpresa espera a Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, entró en la lista preliminar elegida por el entrenador Jorge Jesus de cara a los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Según informó el portal portugués "O Jogo", la lista preliminar incluye, junto a Ronaldo, a sus compañeros en el Al-Nassr saudí João Félix y Samu Costa, de cara a los enfrentamientos ante Gales y Dinamarca, durante el próximo mes de noviembre.

El regreso del nombre de Ronaldo a los planes de Jesus adquiere una importancia especial, a la luz de lo ocurrido el pasado mes de septiembre, cuando abandonó la concentración de la selección en la víspera del encuentro ante Dinamarca en la tercera jornada, tras una discrepancia con el director técnico, después de no haber participado en el partido anterior ante Noruega en Oslo.