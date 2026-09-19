La cuenta "ESPN Insight" señaló a través de la plataforma X que el Arsenal no encajaba una derrota por tres goles o más en la Premier League desde que perdió 3-0 ante el "propio" Brighton el 14 de mayo de 2023: ¡qué paradoja!
Por su parte, la cuenta "Bleacher Report" confirmó que la racha de victorias del Arsenal en la liga, que había alcanzado nueve partidos consecutivos, se detuvo con la derrota por tres goles a cero, y señaló además que el equipo no perdía un partido en la competición por una diferencia de tres goles o más desde el enfrentamiento ante el Brighton en mayo de 2023.
Según las estadísticas de "Mister Chip", esta fue la primera derrota del Arsenal en un partido oficial por una diferencia de tres goles o más desde el 14 de mayo de 2023, después de que el equipo disputara desde aquella derrota 182 partidos oficiales, en los que logró 118 victorias, empató 37 y perdió 27, sin sufrir ninguna derrota por una diferencia superior a dos goles.
"Squawka" añadió que el Arsenal encajó al menos tres goles y perdió en la liga por primera vez desde su derrota por 3-2 ante el Manchester United el pasado enero, además de ser el primer partido que el equipo pierde en la liga sin marcar un gol desde el 31 de agosto de 2025, cuando cayó 1-0 ante el Liverpool.
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