El partido entre el Brighton y el Arsenal registró cifras lamentables para el campeón de la Premier League, frente a un balance destacado de los locales y sus estrellas.

El encuentro, disputado el sábado dentro de la quinta jornada de la Premier League, terminó con una victoria del Brighton por tres goles a cero, con una pobre actuación del vigente campeón.

El Arsenal estuvo totalmente ausente en el partido de hoy, ya que su defensa se mostró sumamente desordenada, junto a la debilidad del centro del campo y del ataque, lo que permitió a los locales controlar un encuentro que estuvo a punto de terminar con un resultado aún mayor.