La polémica arbitral tras el derbi madrileño esconde las carencias estructurales en el rendimiento del Real Madrid, que sigue sin encontrar un maestro que dirija el juego.

José Mourinho, entrenador del Real, dedicó gran parte de su rueda de prensa tras la derrota en el derbi a quejarse del arbitraje.

El club blanco también se sumó a la queja a través de su página web, pero mientras el Real Madrid mira al árbitro, con mayor o menor razón, existe un problema mucho más profundo que vuelve a ocultarse.

El diario Sport señaló que resulta difícil no pensar que el Real Madrid lleva más de dos temporadas buscando una solución al problema del organizador del juego, tras la retirada de Toni Kroos.

La retirada de Kroos dejó una herida que no ha cicatrizado en el Bernabéu, y el equipo sigue teniendo dificultades para encontrar a un jugador capaz de organizar el juego, dar calma al conjunto y definir la zona en la que se disputa cada partido.

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