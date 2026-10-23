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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP
Traducido por

Una carta oculta: tres planes de Mourinho para el clásico

FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
F. Valverde
J. Mourinho
España

Alineación del Real Madrid ante el Barcelona: nueve nombres fijos y dos posiciones por definir

El Real Madrid visita a su eterno rival, el Barcelona, este domingo, en la cumbre de la décima jornada de LaLiga.

El Barça lidera la clasificación de LaLiga con pleno de puntos (27 puntos), a 6 puntos del Real Madrid, tercer clasificado.

El diario As señaló, en un reportaje, que Fede Valverde, la estrella del Real Madrid, ofrece unos niveles deslumbrantes en la posición de lateral derecho, pero su continuidad en ella durante el Clásico sigue siendo un asunto sin resolver.

Al mismo tiempo, esta podría ser la táctica con la que el entrenador José Mourinho intente desbaratar los cálculos de su homólogo en el Barcelona, Hansi Flick.

La decisión que tome Mourinho determinará los movimientos del resto del equipo, y es la clave principal de la alineación. Además de la identidad del segundo central, esta posición sigue siendo motivo de duda en un once en el que ya están resueltas 9 posiciones.

Y es que la mayor parte de la alineación puede repasarse con facilidad, y hay una gran confianza en los nombres que arrancarán el partido.

Thibaut Courtois estará bajo los palos, el portero que ha detenido cerca de 45 disparos de un total de 59. Por delante de él estará Konaté, cuya participación está prácticamente confirmada después de haber descansado ante el Leipzig.

Lo mismo ocurre con Cucurella, que ocupará la posición de lateral izquierdo, y Tchouaméni en el puesto de pivote.

Y en la línea ofensiva, la participación de Bellingham y de Diomande, que ocupará la banda izquierda, parece resuelta, ya que Vinícius Júnior cumplirá el segundo partido de su sanción, y la de Mbappé también está confirmada.

  • 페데리코 발베르데 (Federico Valverde)Getty Images

    El primer plan: Valverde como lateral derecho

    Fede generó algunas dudas en el plano defensivo, pero en general ofrece buenos rendimientos. Valverde jugó en esta posición durante la segunda mitad ante el Villarreal, y dio una asistencia a Diomande. Después terminó el partido ante la Roma ocupando la misma posición, y desde entonces no la ha abandonado.

    Jugó como lateral derecho ante el Sevilla, y luego ante el Leipzig. Cuatro partidos consecutivos en la misma posición. Y la lógica invita a pensar que este planteamiento no se detendrá ahora, precisamente antes del partido más importante.

    Valverde posee una capacidad idónea para la proyección vertical, lo que le permite penetrar en zonas adelantadas, y también sabe asociarse con los jugadores del centro del campo, además de contribuir a crear superioridad numérica. Teniendo en cuenta sus características, esta opción aporta beneficios al equipo desde distintos aspectos.

    Esta opción dejará dos plazas vacantes: un jugador en el centro del campo y un extremo derecho.

    Atendiendo a las elecciones anteriores, a Mourinho le gusta que un jugador zurdo ocupe la banda derecha, por la armonía táctica que esto permite; pues cuando el jugador se mueve hacia dentro, Valverde puede proyectarse ofensivamente y aprovechar los espacios con eficacia.

    Por ello, la competencia parece reducirse a tres nombres: Güler, que teóricamente se supone imprescindible, aunque a Mourinho no le gusta emplear este calificativo, Bernardo Silva y Endrick.

    Dos de ellos deberían ser titulares. Si juegan juntos Güler y Bernardo Silva, uno de los dos ocupará la banda derecha. En cambio, si juega Endrick, uno de los otros jugadores tendrá que acompañar a Tchouaméni en el centro del campo.

    Esta es la cuestión fundamental, y este parece el escenario más probable para el partido del Clásico en el Camp Nou.

  • 페데리코 발베르데 (Federico Valverde)Getty Images

    El plan B: Valverde como jugador en el centro del campo

    Pero esta no es la única opción. Existe otra posibilidad que consiste en devolver a la dupla Valverde y Tchouaméni al centro del campo.

    Esta idea parece tentadora debido a la falta de solidez defensiva, que podría aparecer al confiar en una dupla que incluya a Güler o Bernardo Silva junto a Tchouaméni.

    Y este es el punto que debe tenerse en cuenta. Es cierto que el descenso en la capacidad de conexión entre líneas es conocido por todos, pero cuando el rival está dispuesto a empujar al equipo hacia atrás y someterlo a presión, la fuerza física adquiere un valor enorme.

    Este escenario llevaría a desplazar a Güler a la banda derecha, con la posición de lateral derecho asignada a Dumfries, quien en principio se adelanta a Trent Alexander-Arnold en los cálculos de participación.

    De este modo, el conjunto blanco volvería a la alineación más utilizada desde el inicio de la temporada, pero que también es la alineación que ha generado dudas en varias ocasiones.

  • Federico Valverde Aurelien TchouameniGetty Images

    El tercer plan: Valverde como extremo derecho

    Esta opción representa una posibilidad que reforzaría la banda derecha, con la participación probable de Gordon, sin descartar a Karim Adeyemi, y además dejaría un margen limitado para mayor debate sobre el resto de la alineación.

    Así, partiendo del principio de recompensar a los jugadores por su nivel, Güler sería el jugador que acompañaría a Tchouaméni en el centro del campo.

    Al mismo tiempo, continuará la competencia por el puesto de lateral derecho entre los jugadores especializados en esa posición.

    Desde el punto de vista táctico, este método ya se empleó en algunos periodos limitados, con el objetivo de ejecutar un intercambio constante de posiciones entre Valverde y Güler. Uno de ellos se adentra en profundidad, mientras el otro avanza por la banda, y luego intercambian los papeles una y otra vez. Es un movimiento continuo que otorga al equipo una gran dosis de flexibilidad.

    Y en un escenario en el que el Real Madrid cediera la posesión al Barcelona y se apoyara en los contraataques, esta opción parece adecuada.

    Pero, a cambio, el equipo perdería algo de fuerza física en el centro del campo. Cada opción tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

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  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ¿Quién acompañará a Konaté en el eje de la defensa?

    Es la otra pieza que aún no ha fijado su lugar en la alineación, pero aquí se trata de una competencia directa entre jugadores, sin cálculos complicados ni enigmas difíciles de resolver.

    Mourinho tendrá que sopesar lo que aporta cada jugador y luego elegir al más adecuado. Huijsen es algo menos sólido, pero es mucho mejor sacando el balón desde atrás y construyendo el juego. Rüdiger, en cambio, le da al equipo mayor fortaleza defensiva, pero es menos preciso en el manejo del balón con los pies.

    Hasta ahora, Dean Huijsen va por delante en cuanto al número de titularidades, tras haber comenzado 9 partidos, frente a los 5 de Rüdiger.

    En cuanto a Konaté, no hay ninguna duda sobre su participación; es el defensa en el que Mourinho se apoya de forma principal. Ha disputado como titular 10 partidos y descansó ante el Málaga y el Leipzig.

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