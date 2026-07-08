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Un punto débil para Messi... ¿De qué debe tener cuidado Argentina ante Suiza?

Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
Argentina vs Egipto
Egipto
Switzerland vs Colombia
Colombia
L. Messi
G. Xhaka
M. Yakin
FEATURES
Argentina
Suiza
EE. UU.
Egipto
Colombia
Canadá

Aspectos destacados del camino hacia las semifinales

Argentina se medirá a Suiza en un duelo táctico clave del Mundial 2026. El equipo de Murat Yakin, con una defensa sólida, un juego prudente y el control de Granit Xhaka, ya está en cuartos.

Tras eliminar a Colombia en los penaltis, acumulan 120 minutos de esfuerzo que podrían beneficiar al equipo de Lionel Scaloni.

  • ¿Cómo juega Suiza?

    La selección suiza basa su estrategia en el Mundial en la cohesión del equipo. Suele iniciar con 4-3-3 o 4-2-3-1, pero luego pasa a defensa de cinco o a un 4-5-1 muy compacto que cierra el centro y fuerza el juego por bandas.

    En defensa destaca Manuel Akanji, encargado de corregir errores y anticipar amenazas.

    En la creación, Granit Xhaka dirige el juego, mientras que Denis Zakaria aporta dinamismo y agresividad en la recuperación, según el análisis de la red TYC.

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  • ¿De qué debe tener cuidado Argentina?

    El primer factor clave es Chaka. Todas las jugadas ofensivas de Suiza parten de su capitán. Él marca el ritmo, varía la cadencia de los pases y distribuye el balón para romper las líneas defensivas. Si Argentina no logra limitar su influencia, al equipo europeo le resultará fácil construir desde atrás.

    También clave es frenar a Breel Embolo: con presión alta, Suiza supera líneas y le busca. El ariete del Mónaco se mueve bien de espaldas, conserva el balón y permite al equipo avanzar. El balón parado también es peligroso. Fabian Rieder, Xhaka y Rubén Vargas las ejecutan con precisión, mientras que Akanji, Nico Elvedi y Embolo ganan por arriba. Suiza alterna centros al primer palo y pases largos para aprovechar la fuerza de sus defensas.

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  • Un hueco le espera a Messi

    Suiza tiene una defensa sólida, pero Argentina puede explotar los espacios que deja. Cuando Ricardo Rodríguez sube al ataque se crea un espacio entre él y Nico Elvedi, especialmente si el rival invierte rápido el juego o lanza un pase en profundidad. Lionel Messi puede aprovechar este espacio con sus pases precisos, mientras que Julián Álvarez o Lautaro Martínez atacan detrás de los centrales.

    Además, en las jugadas a balón parado Suiza suele sobreexponer el área pequeña y, a veces, deja libre el área grande para los rebotes. Colombia lo aprovechó en octavos, y Argentina tiene delanteros hábiles para rematar en esa zona.

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    La lesión de Yohan Manzambi obligó al técnico Yakin a cambiar su ataque: Fabian Rieder tiene mejor control de balón, pero menos velocidad e impacto individual que el joven jugador. Además, Denis Zakaria, Granit Xhaka y Miro Mehmedi ya tienen una amarilla, así que una más les excluiría de una eventual semifinal. Esto podría mermar su intensidad en los duelos individuales.

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  • Un partido táctico... Los tres factores que podrían inclinar la balanza

    Según la cadena, el partido contra Suiza exigirá paciencia. Argentina deberá mover el balón con rapidez para superar la defensa suiza, conocida por su juego en profundidad, y aprovechar el cansancio de los jugadores tras su encuentro de 120 minutos contra Colombia. La presión sobre Xhaka, la velocidad al contraataque y la eficacia en balón parado pueden inclinar un duelo más táctico que abierto.

    Si Argentina impone su ritmo y explota los espacios detrás de los laterales suizos, podrá alcanzar las semifinales.

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