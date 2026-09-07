Según la BBC, el exdelantero del Chelsea y de Brasil Alexandre Pato forma parte de un consorcio de inversión autorizado para adquirir una participación accionarial en el Northampton Town. Tanto el Independent Football Regulator (IFR) como la English Football League (EFL) han aprobado la adquisición propuesta.

Pato figura como inversor de Sports Alpha Capital (SAC), junto con la firma londinense Gemcorp Capital.

La noticia pone fin a meses de especulación después de que el club de League Two confirmara por primera vez las conversaciones con el grupo en abril, tras la retirada previa de SAC de las negociaciones con el Colchester United.