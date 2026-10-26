La derrota en casa de anoche ante el AC Milan no ha cambiado la postura del Udinese respecto a Kosta Runjaic. Según informa la ANSA, el club sigue mostrando confianza en el técnico alemán. «No tiene fecha límite», según fuentes de la directiva, convencida de que puede encontrar soluciones para salir de la crisis de resultados: ya son seis las derrotas consecutivas en la Serie A.





En cualquier caso, serán decisivos los dos próximos partidos, el miércoles en Parma y el sábado en casa contra la Roma, en los que el entrenador se jugará su continuidad en el banquillo del Udinese. No obstante, para cubrirse las espaldas, el club ya ha realizado algunos sondeos preliminares con posibles sustitutos, aunque sin iniciar una negociación formal.