Turín, Abate se presenta: «No soy un fanático de los esquemas tácticos, quiero un Torino valiente»

Ignazio Abate ha sido presentado como nuevo entrenador del Torino. En la rueda de prensa, tras las palabras del director deportivo Petrachi —que deseó que los granata sean la «bala perdida» de la próxima Serie A—, Abate declaró:





«Doy las gracias a D'Aversa, es lo justo porque ha hecho un trabajo increíble. Sehabría merecido la renovación, pero yo deseaba un cambio: quería practicar un fútbol más a mi gusto, apostando por los jóvenes y aportando frescura. Abate ha demostrado tener ideas y capacidades importantes. Comparto plenamente sus ideas; este cambio era necesario para avanzar en una nueva dirección».