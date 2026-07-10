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Simone Gervasio

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Turín, Abate se presenta: «No soy un fanático de los esquemas tácticos, quiero un Torino valiente»

Torino
Serie A

Ignazio Abate ha sido presentado como nuevo entrenador del Torino. En la rueda de prensa, tras las palabras del director deportivo Petrachi —que deseó que los granata sean la «bala perdida» de la próxima Serie A—, Abate declaró:


«Doy las gracias a D'Aversa, es lo justo porque ha hecho un trabajo increíble. Sehabría merecido la renovación, pero yo deseaba un cambio: quería practicar un fútbol más a mi gusto, apostando por los jóvenes y aportando frescura. Abate ha demostrado tener ideas y capacidades importantes. Comparto plenamente sus ideas; este cambio era necesario para avanzar en una nueva dirección».

  • Luego habló Abate:


    «Aquí se nota el peso de la camiseta; siento la responsabilidad que asumo cada día. Quiero un Torino reconocible, con gran identidad. Busco un fútbol proactivo, que domine y presione. ¿El mercado? No hay que precipitarse, sino buscar perfiles funcionales. No soy un fanático de los esquemas tácticos, quiero un Torino valiente. Queremos jugar con tres atrás y encontrar soluciones, porque los equipos estáticos son predecibles».


    «Aceptar el Toro fue fácil: es una camiseta con peso, que la gente vive con pasión. Necesito sentir el ambiente y que los aficionados se identifiquen con nosotros. Me reconozco en el trabajo y en el sentido de pertenencia. No tengo objetivos de clasificación; primero hay que sentar bases sólidas. Debemos fichar a gente que vea al Toro como si fuera el Real Madrid, y luego ya veremos hasta dónde llegamos».

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