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Karim Malim
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Tras el último baile: Messi abre las arcas de su imperio secreto

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Una nueva vida entre clubes y miles de millones

La pregunta sobre el futuro de Lionel Messi ya no se limita únicamente al momento en que colgará las botas, o al partido que disputará con la camiseta de Argentina por última vez, sino que ahora tiene que ver con lo que construirá tras el final de una de las mayores trayectorias en la historia del fútbol.

Messi se prepara para disputar su último partido con la selección de Argentina, en un amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, en una noche que lleva un sello histórico y emotivo excepcional.

Será su partido internacional número 208 en su carrera, con lo que el jugador con más presencias con la selección de su país y máximo goleador histórico de la Albiceleste se despedirá de la afición argentina después de haber forjado, a lo largo de muchos años, un legado irrepetible.

Messi es considerado ampliamente como el mejor jugador en la historia de Argentina, junto a la leyenda Diego Maradona, tras haber conducido a su país a la gloria mundial y haber dejado una huella imborrable en la historia de la selección.

Messi había anunciado su retirada internacional el 31 de agosto, apenas seis semanas después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, asegurando que ya no sentía que tuviera algo que ofrecer a la selección.

Pese a ello, Lionel Scaloni, el director técnico de Argentina, dejó la puerta abierta a su capitán, afirmando que puede dar marcha atrás en su decisión si así lo desea, y que cambiar de opinión en esta etapa no es algo reprochable.

Sin embargo, todos los indicios parecen confirmar que este capítulo de la trayectoria internacional de Messi se acerca ya a su fin.



  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi elige su futuro: el fútbol sigue en el centro de la escena

    A nivel de clubes, no hay indicios de un final cercano de su trayectoria. El contrato de Messi con el Inter Miami se extiende hasta el final de la temporada 2028, con una revisión anual del mismo, y los allegados a él no esperan que abandone el club antes de que llegue la fecha obligatoria para ello.

    Es más, las posibilidades de prolongar la relación parecen muy sólidas si Messi siente que todavía es capaz de seguir jugando, tanto física como mentalmente. Y cuando se pregunta a sus allegados qué planea después de eso, se limitan a sonreír, pues Messi nunca fue de los jugadores que trazan planes a largo plazo, ya que acostumbra a centrarse en el próximo partido y en los retos que este conlleva.

    No obstante, los rasgos de la próxima etapa han empezado a perfilarse con claridad. Messi seguirá vinculado al fútbol, porque alejarse por completo del deporte que lo ha acompañado durante toda su vida parece algo sumamente difícil, pero al mismo tiempo amplía sus intereses hacia el mundo de los negocios y la inversión, y ya ha comenzado a construir un imperio que trasciende los límites del terreno de juego.

    La idea de que Messi se convierta en director deportivo o en asesor del presidente de un club siempre ha atraído su interés, porque quiere estar cerca de los centros de toma de decisiones, sin vivir las presiones diarias asociadas a los viajes constantes, las llamadas y las reuniones que imponen algunos cargos ejecutivos.

    Y cuando se le preguntó recientemente qué opción prefería entre convertirse en entrenador o en propietario de un club, Messi eligió con claridad ser propietario. La razón le parece lógica, pues el entrenador vive bajo la presión de los resultados semana tras semana, se ocupa de muchos detalles y se encuentra en permanente enfrentamiento con las crisis, las lesiones y las críticas.

    El propietario, en cambio, puede trazar el rumbo general del club desde una posición más tranquila y relativamente alejada de la presión de los partidos. Pero Messi no quiere ser un propietario que se limite a nombrar al entrenador y luego se retire de la escena, sino que desea participar en los detalles, tomar decisiones y hacer seguimiento de todo lo relacionado con el proyecto.


  • Ballon D'Or : Ceremony At Theatre Du Chatelet In ParisGetty Images Sport

    Eldense y Cornellà: el verdadero comienzo del imperio futbolístico de Messi

    En España ya ha dado los primeros pasos para construir su proyecto futbolístico. El club UE Cornellà, situado en las afueras de Barcelona y que compite en la Quinta División, fue uno de los primeros pilares de este proyecto, después de que Messi lo adquiriera en el mes de abril para que sirviera como cantera para el desarrollo de jóvenes jugadores.

    Luego llegó el paso más importante con el club CD Eldense, que compite en la Segunda División española, tras anunciarse el 1 de octubre el traspaso de su propiedad a Messi, a la espera de obtener la aprobación definitiva del Consejo Superior de Deportes de España.

    Se espera que el Eldense sea el club central del proyecto futbolístico de Messi, aunque la primera misión de esta temporada parece modesta y clara: evitar el descenso. Por este motivo, se designó a Javi Calleja, exentrenador del Villarreal, para asumir la dirección técnica coincidiendo con la llegada del nuevo propietario.

    El plan actual se basa en gestionar ambos clubes a través de personas de confianza de Messi, que harán de enlace entre él y los clubes, hasta que pueda dedicarse de forma más plena a este proyecto. Y Messi no se limita a observar los resultados desde lejos, sino que sigue los partidos del Eldense de manera constante a través de su ordenador.

    Tras la victoria ante el Real Oviedo por 4-1, llegó su primer mensaje como nuevo propietario a través de su cuenta de Instagram, cuando escribió: «Aupa Deportivo», una expresión de ánimo que significa «adelante, Deportivo».

    El efecto del nombre de Messi no tardó en aparecer, ya que cerca de 12 empresas presentaron solicitudes para patrocinar al club en pocos días, entre ellas marcas que ya negociaban con los antiguos propietarios sin haber llegado a un acuerdo definitivo, y otras que mantenían relaciones comerciales previas con la estrella argentina.

    En Uruguay, Messi inició otro proyecto junto a su amigo íntimo Luis Suárez. En mayo de 2025, ambos fundaron el club Deportivo LSM, y el equipo logró en su primera temporada ascender a la Tercera División del país.

    Al principio hubo ideas de crear una red más amplia de clubes, pero el elevado coste necesario para llevar a estos equipos a través de las distintas divisiones de la liga provocó rápidamente que el entusiasmo hacia el proyecto se enfriara.

    Por ello, la idea de construir una amplia red de clubes ya no está sobre la mesa en estos momentos, mientras que el foco principal de Messi está puesto en saber si el Eldense es capaz de afianzarse en el fútbol español.

    En Miami, en cambio, hay otro vínculo que espera a Messi, ya que las cláusulas de su contrato con el Inter Miami establecen que obtendrá una participación en la propiedad del club tras su retirada. Pero fundar un nuevo club propio en Estados Unidos no está dentro de sus planes actuales.


  • Miami Open Presented by Itau 2025 - Day 11Getty Images Sport

    El sueño que no se convirtió en plan, y la otra pasión

    El regreso de Messi a sus raíces en Argentina sigue siendo una idea atractiva para la afición, especialmente dado su vínculo emocional con el club Newell's Old Boys, en cuyas filas jugó durante su infancia en la ciudad de Rosario. Pero la verdad es que esta idea ni siquiera se ha discutido oficialmente.

    Quizás la idea le pase por la cabeza durante una reunión con Luis Suárez mientras toman un mate, igual que podría surgir la idea de regresar al Barcelona o vivir una breve experiencia con el Nápoles, el club históricamente ligado al nombre de Maradona.

    Pero los allegados a Messi no esperan que ninguno de estos escenarios se produzca. Sus planes actuales giran principalmente en torno a Europa y Miami, mientras le espera la casa familiar ideal en Castelldefels, cerca del mar y de la ciudad de Barcelona, en un lugar que representa para él y para su familia un punto de estabilidad perfecto.

    Y aunque la propiedad de clubes representa un aspecto importante de su proyecto, el fútbol de las categorías inferiores ocupa un lugar especial entre los intereses de Messi. Y Newell's Old Boys sigue muy presente en este aspecto, ya que el club es una de las 16 academias que participan en la "Copa Messi" este año.

    El interés de la estrella argentina no se limita a poner su nombre al torneo, sino que se preocupa por seguir los partidos de su hijo y los eventos relacionados con él, y dedica parte de su tiempo y de su dinero a apoyar las competiciones de las categorías de edad, según informó "BBC Sport".

    El torneo arrancó en un principio con la participación de ocho equipos, pero Messi sorprendió a los organizadores el año pasado cuando se esperaba que asistiera a solo uno o dos partidos, y quizás a la final, antes de aparecer y seguir todos los partidos durante todos los días del torneo.

    Y en la edición actual, el número de participantes se ha duplicado hasta llegar a 16 equipos, y las competiciones arrancarán el 25 de octubre en las instalaciones del Inter Miami, en el estado de Florida.

    El torneo reúne a destacados clubes y academias, entre ellos el Atlético de Madrid, el Chelsea, el Barcelona, el Inter de Milán, el Arsenal y el UE Cornellà, además de otros equipos.

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  • FBL-BALLON D'OR-2019-AWARDAFP

    Del campo a los negocios multimillonarios

    Fuera del fútbol, Messi ha logrado construir una enorme cartera de inversiones que explica una parte de las estimaciones de la revista Forbes sobre su patrimonio neto, cifrado en torno a 1.100 millones de dólares en junio, después de que sus ingresos anuales alcanzaran cerca de 140 millones de dólares durante el año anterior, entre el fútbol y las inversiones comerciales.

    La asociación a largo plazo con la empresa Adidas, que firmó en 2017, sigue siendo uno de sus acuerdos comerciales más conocidos. Messi también es propietario del proyecto MiM Hotels, una cadena que cuenta con seis hoteles boutique que se extienden desde Ibiza hasta Andorra, y de cuya gestión se encarga el grupo Meliá en virtud de un acuerdo de arrendamiento vigente desde el 1 de noviembre.

    El nombre MiM surgió de la fusión entre el nombre de Messi y el grupo hotelero Majestic, mientras que los hoteles se gestionan dentro del grupo Meliá Collection. En su ciudad natal, Rosario, su empresa familiar invierte en el proyecto residencial Carrasco M, que incluye 24 viviendas con vistas al río Paraná, mientras que la inmobiliaria propiedad de la estrella argentina Ángel Di María se encarga de las operaciones de venta.

    Messi también posee una participación en la cadena de restaurantes El Club de la Milanesa, que planea abrir cinco sucursales en la región de Cataluña, siendo la primera de ellas en la zona de Castelldefels.

    La cosa no se detuvo en los inmuebles, los hoteles y los restaurantes, ya que Messi entró también en el mundo del mate, la bebida tradicional famosa en Sudamérica, mediante el lanzamiento de una colección propia en colaboración con la empresa Stanley, especializada en recipientes y accesorios para bebidas.

    Esta asociación es el primer acuerdo a largo plazo que Stanley cierra con un deportista, y el propio Messi participó en la elección de los materiales y los colores utilizados en la colección.

  • FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORKAFP

    El empresario: el comienzo que se convirtió en un imperio

    El viaje de Messi en el mundo de los negocios comenzó con la participación de su padre, Jorge, que se encargó de gestionar los asuntos de su hijo desde sus inicios. Jorge Messi falleció en agosto a los 68 años, después de haber sido durante años una de las figuras más destacadas del círculo cercano de su hijo.

    Sin embargo, algunos consejos y decisiones tempranas provocaron problemas a la familia con las autoridades fiscales españolas, antes de que el entramado empresarial de Messi se ampliara posteriormente y se transformara en una red más organizada y estable.

    La empresa incluyó ramas especializadas en producción televisiva, marketing, medios de comunicación, alianzas comerciales y otras actividades, que ya se habían consolidado antes de la grave crisis de salud que afectó a su padre.

    Hoy, Messi deposita su confianza en un grupo de personas que se encargan de gestionar sus negocios, algunas de las cuales lo acompañan desde sus primeros años en Barcelona. Las oportunidades de inversión se someten a procesos de análisis y revisión minuciosos, de modo que a Messi solo llega aquello con lo que se siente cómodo. Él es, al final, quien decide sobre la naturaleza de su relación con el mundo de los negocios, y no permite que nadie le imponga un rumbo determinado.

    Pese a la magnitud de su cartera de inversiones y a la amplitud de sus proyectos, Messi no se considera un hombre de negocios de experiencia consumada. Durante su participación en el Foro de América de Negocios en Miami el pasado noviembre, Messi afirmó: "El mundo de los negocios es algo que me genera interés. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y aún estoy al principio del camino".

    Quizás esta frase resuma su visión de la próxima etapa mejor que cualquier plan declarado. Messi, que ha pasado más de dos décadas en la cima del fútbol, no parece dispuesto a abandonar por completo el juego, pero al mismo tiempo ha empezado a construir un nuevo mundo a su alrededor.

    Desde la propiedad de clubes hasta la inversión en jóvenes talentos, pasando por el sector inmobiliario, los hoteles y los restaurantes, hasta llegar a las grandes alianzas comerciales, se va formando poco a poco un imperio que lleva su nombre. Y, aun así, el jugador que lleva dentro sigue siendo jugador antes que cualquier otra cosa.

    Su cartera de inversiones se ha vuelto impresionante, sus proyectos se expanden y su posición como propietario de clubes toma forma, pero Messi sigue buscando más logros sobre el terreno de juego.

    Quizás esta sea la contradicción más fascinante de la próxima etapa: una leyenda que se acerca a bajar el telón sobre su trayectoria internacional, un hombre de negocios que ya ha empezado a trazar los contornos de su imperio, un propietario de clubes que quiere estar cerca de los detalles, y un jugador que todavía busca un nuevo motivo para seguir.

    La era de Messi con Argentina ha terminado casi por completo, pero la historia del propio Messi aún no se acerca a su final.

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