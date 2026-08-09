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Tonali pierde la cabeza en un amistoso: chispas y empujones durante el Tottenham-Getafe

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S. Tonali
Tottenham vs Getafe
Getafe

Episodio de nerviosismo para el centrocampista italiano en un amistoso.

No faltaron los chispazos en el amistoso entre Tottenham y Getafe, que terminó 1-1. Quien acaparó la atención, en negativo, fue Sandro Tonali, protagonista de un tenso enfrentamiento con el centrocampista español Mario Martín.


Tras un choque durante el juego, el centrocampista italiano reaccionó de manera vehemente, llegando a propinar una serie de empujones al rival. Un exceso de nerviosismo que encendió de inmediato los ánimos sobre el campo, obligando a sus compañeros a intervenir para evitar que la situación se descontrolara.


  • EL PARTIDO

    Sobre el terreno de juego, el partido terminó en empate, 1-1. El Getafe se adelantó en el 66' con Alberto Risco, antes de la respuesta del Tottenham, que llegó apenas cuatro minutos más tarde con Conor Gallagher.


    Los Spurs llevaron el control del juego durante largos tramos, pero el Getafe resistió gracias a una organización defensiva eficaz y a una actuación de alto nivel bajo palos. El resultado final, sin embargo, pasa a un segundo plano respecto al episodio que tuvo a Tonali como protagonista, autor de un momento de evidente nerviosismo.





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