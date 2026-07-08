«Todos quieren derrotarnos»... ¿Se está tratando a Argentina con especial consideración?

La polémica arbitral del Egipto-Argentina en octavos del Mundial 2026 sigue viva. Unos creen que el «tango» se benefició del francés François Litxer, y otros defienden que todas sus decisiones fueron correctas.

Tras las duras críticas egipcias, tanto en la queja oficial ante la FIFA como en declaraciones de jugadores y medios, el periodista argentino Mariano Dayan publicó un extenso artículo en el diario «Olé», en el que defendió a la Albiceleste y rechazó lo que llamó una «campaña» que atribuye sus triunfos al arbitraje.

Analizó las jugadas más polémicas de ese partido y de los Mundiales 2022 y 2026, y concluyó que los éxitos de la Albiceleste se basan en su superioridad deportiva, no en el arbitraje.

A continuación, el texto del artículo: