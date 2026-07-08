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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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«Todos quieren derrotarnos»... ¿Se está tratando a Argentina con especial consideración?

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La polémica no cesa

La polémica arbitral del Egipto-Argentina en octavos del Mundial 2026 sigue viva. Unos creen que el «tango» se benefició del francés François Litxer, y otros defienden que todas sus decisiones fueron correctas.

Tras las duras críticas egipcias, tanto en la queja oficial ante la FIFA como en declaraciones de jugadores y medios, el periodista argentino Mariano Dayan publicó un extenso artículo en el diario «Olé», en el que defendió a la Albiceleste y rechazó lo que llamó una «campaña» que atribuye sus triunfos al arbitraje.

Analizó las jugadas más polémicas de ese partido y de los Mundiales 2022 y 2026, y concluyó que los éxitos de la Albiceleste se basan en su superioridad deportiva, no en el arbitraje. 

A continuación, el texto del artículo:

  • La selección argentina sigue haciendo historia con sus resultados, y no gracias a los árbitros, aunque algunos intenten convencer de lo contrario. Cuando alguien encadena victorias, todos intentan derribarlo.

    Su racha no se detiene: mientras más gana y más se consolida la «Scaloneta», más viento en contra recibe de sus rivales. Desde que se coronó en la Copa América 2021 en Maracaná: ganó el Mundial de Catar 2022, luego la Copa América 2024 y ahora busca —aunque sea un reto enorme— la cuarta estrella en Estados Unidos.

    Así, la Albiceleste se convirtió en el rival que todos quieren vencer, ya sea Francia, España o cualquier otro rival.

    Desde distintos ángulos se multiplican las especulaciones: que la «FIFA» ayuda a Argentina, que los árbitros se inclinan a su favor. Pero, ¿es esto realmente cierto?

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  • Argentina no ha perdido ningún partido en el Mundial desde su debut contra Arabia Saudí en Catar 2022, cuando le anularon goles por fuera de juego por márgenes mínimos. Desde entonces ha ganado todos sus partidos, y los dos últimos fueron muy ajustados: superó a México, Polonia, Australia y Países Bajos en penaltis; luego a Croacia y Francia en la misma instancia; y más tarde a Argelia, Austria, Cabo Verde y, finalmente, a Egipto.

    Pese a ello, Egipto y algunos sectores del fútbol insisten en hablar de ayuda arbitral a Argentina, como si un equipo pudiera construir una etapa histórica solo con decisiones de los árbitros.

  • Desde el partido contra Argelia, algunos aseguran que una falta de Messi, al pisar el gemelo de un rival, merecía la expulsión directa.

    Fue falta y quizá merecía amarilla.

    El árbitro erró al no mostrarle la amarilla, pero no hubo la fuerza necesaria para considerarla violenta.

    ¿Podría haber intervenido el vídeoarbitraje? Sí, pero el marcador ya era 3-0 y algunos acusaron a la FIFA de proteger a Messi para evitar su suspensión, llegando a afirmar que su hat-trick no debería haber contado.

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  • En el Mundial de Catar 2022, Diego Lugano afirmó que Argentina se benefició de cinco penaltis. Uno se debió a un tirón de Paredes ante Arabia Saudí, el más polémico; otro llegó cuando el portero polaco golpeó a Messi en la cara al salir a un centro; el tercero fue justo ante Holanda por una falta sobre Acuña; el cuarto fue lógico tras un choque entre el portero croata y Julián Álvarez; y el quinto fue una excelente decisión del árbitro polaco tras el movimiento de pie de Ousmane Dembélé que desestabilizó a Di María.

    A partir de octavos, Argentina superó a todos sus rivales y brilló en la final hasta los dos goles consecutivos de Francia.

  • Las críticas a Egipto se centran en dos jugadas. La primera es el gol anulado cuando el marcador estaba 2-0, por una falta previa sobre Lisandro Martínez: un pisotón involuntario que le hizo perder el equilibrio al recibir el balón. Hubo contacto evidente y cayó.

    La segunda es el supuesto penalti de Julián Álvarez a Mohamed Salah antes del tercer gol de Argentina.

    El contacto de Álvarez sobre Salah fue mínimo y el árbitro, con el apoyo del VAR, determinó que no había falta; tampoco hubo infracción de Mac Allister, solo un choque leve.

    Pese a ello, el seleccionador y varios jugadores egipcios optaron por quejarse en lugar de asumir que, con el partido en sus manos, sucumbieron a la presión y fueron arrollados por Argentina.

  • La presencia de Messi, el máximo goleador de la historia del Mundial, influye en rivales y árbitros. Siempre ha sido así: no es lo mismo mostrarle una tarjeta amarilla o roja a Leo en un partido polémico que a cualquier otro jugador, y quizá eso influyó en la jugada contra Argelia. Pero de ahí a decir que Argentina gana gracias al arbitraje hay un abismo.

    No hay fallos arbitrales que se recuerden como decisivos para la Albiceleste, ni siquiera comparables al choque Neuer-Higuaín en la final de Brasil 2014.

    Pase lo que pase en este Mundial, Argentina ya hizo historia y no gracias a los árbitros. Nadie debería creer la teoría de la conspiración que llega desde fuera.

  • Lee también:

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