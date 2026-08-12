Tras dos días de intensas negociaciones, el Inter y el Tottenham han encontrado el acuerdo para el traspaso de Djed Spence al conjunto italiano, que, si todo va según lo previsto, se convertirá a todos los efectos en el primer gran refuerzo para la banda que Cristian Chivu había pedido al club. La operación quedó cerrada durante la tarde de hoy, miércoles 12 de agosto, y será a título definitivo, con el internacional inglés listo para firmar un largo contrato de cinco años. Estos son los detalles.