Tras dos días de intensas negociaciones, el Inter y el Tottenham han encontrado el acuerdo para el traspaso de Djed Spence al conjunto italiano, que, si todo va según lo previsto, se convertirá a todos los efectos en el primer gran refuerzo para la banda que Cristian Chivu había pedido al club. La operación quedó cerrada durante la tarde de hoy, miércoles 12 de agosto, y será a título definitivo, con el internacional inglés listo para firmar un largo contrato de cinco años. Estos son los detalles.
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Spence al Inter, está hecho: todas las cifras entre coste y salario
Operación de más de 30 millones de euros
La distancia entre Inter y Tottenham se ha ido reduciendo lentamente en los últimos días. Respecto a la petición del inicio del mercado, cuando Spence fue protagonista con Inglaterra durante el Mundial, los Spurs han bajado de los 45 millones de euros que pedían a más de 10 millones de euros menos. La operación, informa Fabrizio Romano, se ha cerrado por 31,5 millones de euros fijos, a los que deberían sumarse bonus hasta alcanzar los 34/35 millones de euros.
EL CONTRATO DE SPENCE
Con Spnece, en cambio, el Inter ya había alcanzado desde hace tiempo un acuerdo para un contrato de 5 años con vencimiento el próximo 30 de junio de 2031 y con un salario que no superará, en la parte fija, los 3 millones de euros.
¿ADIÓS A LUIS HENRIQUE?
La presencia de Andy Diouf, adaptado a la derecha por Chivu, y la llegada de Spence abrirán ahora aún más el debate en torno al brasileño Luis Henrique, por quien el Inter tiene en sus manos una oferta de la Roma, pero para el que todavía no ha abierto la puerta a una venta. Convertirse en la tercera opción en su puesto podría empujarlo definitivamente a salir.
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