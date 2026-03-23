Spalletti, sobre el lanzador del penalti y las decisiones cuestionables de Koopmeiners

Spalletti tiene sus razones y su argumento, desde un punto de vista racional y por respeto a las jerarquías, es totalmente lógico: el lanzador de penaltis es Locatelli y es justo que sea él quien lo lance. Nos permitimos, en este espacio, enumerar también las razones de quienes defienden la tesis de que habría sido mejor que el penalti contra el Sassuolo lo hubiera lanzado Yildiz. En primer lugar, es cierto que, desde el punto de vista racional y de las jerarquías, el penal le correspondía a Locatelli, pero el propio Spalletti nos ha enseñado a lo largo de su carrera que el fútbol no es solo racionalidad: también es emoción e intuición.





Y quizá el momento que corresponde al minuto 85 del Juventus-Sassuolo merecía una decisión dictada por la emoción y la intuición. Locatelli acababa de fallar un par de pases, y ante uno de ellos el público del Stadium incluso había protestado. Yildiz, en cambio, había disputado un gran partido, marcando además un gol maravilloso: se sentía con ganas, quería llevar al equipo a la victoria.





Una situación muy diferente a la que tuvo como desafortunado protagonista a Jonathan David en el Juventus-Lecce: el canadiense llevaba mucho tiempo sin marcar, era un jugador en apuros, al que Locatelli, aquella noche, tuvo el bonito gesto, altruista y propio de un capitán, de dejarle la responsabilidad de lanzar el penalti. Yildiz, en la noche del Juve-Sassuolo, se encontraba en una situación psicológica completamente diferente a la de David contra el Lecce.





Y luego estaría también la cuestión del valor absoluto de los futbolistas de los que estamos hablando. Ya lo hemos escrito en tiempos no sospechosos y lo repetimos hoy: el número 10 de la Juventus debería ser siempre el primer lanzador de penaltis y la primera opción en los tiros libres del equipo bianconero, como lo fue en el pasado para Platini, Baggio y Del Piero. Si no lo es, en nuestra opinión, es un problema. O del jugador o del entrenador.



