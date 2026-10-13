PISACANE Fabio (Cagliari): por haber reaccionado, al término del partido, al comportamiento provocador del entrenador del equipo rival, alimentando un momento de tensión entre los integrantes de ambos banquillos.





SPALLETTI Luciano (Juventus): por haber adoptado, al término del partido, una actitud provocadora hacia el entrenador del equipo rival, que generó un momento de tensión entre los integrantes de ambos banquillos.







