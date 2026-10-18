El Real Madrid cumplió con su misión y logró una amplia victoria sobre el Sevilla por 4-1, la tarde del domingo, en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la novena jornada de LaLiga, para mantener la diferencia de seis puntos con el Barcelona antes del esperado enfrentamiento entre los dos eternos rivales en el Clásico, la próxima semana, en el Camp Nou, donde el conjunto blanco buscará detener el tren blaugrana, que ha conseguido pleno de victorias en las primeras 9 jornadas de LaLiga.
Pero más allá del resultado, el partido dejó numerosas señales importantes sobre el futuro del Real Madrid bajo la dirección de José Mourinho, después de que el equipo ofreciera una de sus actuaciones más convincentes tanto en el plano ofensivo como en el defensivo, pese a la ausencia de Vinicius Junior por sanción. La más destacada de esas señales fue el brillo del marfileño Yan Diomande, que aprovechó la oportunidad de forma llamativa y abrió la puerta a las preguntas sobre el lugar de la estrella brasileña en los planes del entrenador durante el próximo periodo.
El Real Madrid ocupa actualmente el tercer puesto en la tabla de LaLiga con 21 puntos, a un solo punto del Atlético de Madrid, segundo clasificado, mientras que el Barcelona lidera con pleno de puntos (27), lo que aumenta aún más el atractivo del Clásico, ante la necesidad del conjunto blanco de recortar la diferencia y seguir presionando al Barsa, mientras que este último quiere ampliar la ventaja a 9 puntos y escaparse en el liderato de forma temprana.