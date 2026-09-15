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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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Sin gritos ni caos: ¿ha roto Maresca la maldición de suceder a las leyendas?

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P. Guardiola
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¡Música a todo volumen y silencio en la línea!

La misión de Enzo Maresca estaba llamada a ser una de las más difíciles del fútbol moderno en el terreno de los banquillos. Un entrenador que llega al Manchester City como sucesor de una leyenda del tamaño de Pep Guardiola, tras una era que hizo historia en el club y cambió la forma de competir en Inglaterra y en Europa, para verse obligado a mantener ese mismo legado, en medio de comparaciones interminables con su antecesor.

Sin embargo, tras las primeras semanas de la temporada, parece que Maresca afronta esta tarea como si fuera menos complicada de lo que muchos esperaban. El técnico condujo al Manchester City a cuatro victorias consecutivas en el arranque de la Premier League, de modo que el equipo comparte el liderato de la clasificación con el Arsenal, mientras que los primeros indicios apuntan a que la lucha por el título podría volver a quedar reducida a ambos conjuntos.

Y la victoria más importante no fue simplemente un nuevo triunfo dentro de la racha de resultados positivos, sino que llegó en el escenario y en las circunstancias más complicadas: cuando el City regresó del estadio de Old Trafford con un valioso triunfo por 1-0 sobre el Manchester United, pese a que el equipo se vio obligado a disputar buena parte del encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Phil Foden.

Más importante que el propio resultado fue la reacción del equipo. Los jugadores del City no se mostraron desconcertados ni presa del pánico, sino que mantuvieron la calma hasta el final, un rasgo que se ha convertido quizás en lo más admirable del inicio de la era Maresca.

  • Enzo MarescaGetty

    Calma en la superficie y música a todo volumen en los entrenamientos

    Quizás uno de los rasgos más importantes de la personalidad de Maresca resida en la forma en que gestiona la presión. El técnico recordó lo ocurrido el pasado septiembre, cuando dirigía al Chelsea y su portero Robert Sánchez fue expulsado tan solo cinco minutos después del inicio del partido ante el Manchester United en Old Trafford.

    Aquella noche fue completamente distinta, pues Maresca se vio obligado a realizar cambios muy tempranos: hizo dos sustituciones durante los primeros siete minutos y modificó prácticamente el dibujo de su equipo para jugar con cinco defensas, aunque no logró mantener el resultado hasta el pitido final.

    Casi un año después, Maresca se mostró más maduro a la hora de afrontar la misma situación y no se apresuró a introducir cambios drásticos tras la expulsión, sino que concedió a su equipo el tiempo suficiente para entender lo que estaba sucediendo y adaptarse a ello. Trasladar a Rayan Cherki a la banda derecha, antes de sustituirlo por Iliman Ndiaye entre los dos tiempos, fue una de sus decisiones tácticas más destacadas del encuentro.

    Esta calma no fue solo una conducta sobre el terreno de juego, sino que se ha convertido también en parte de la personalidad del técnico fuera de él. En las ruedas de prensa, Maresca aparece sonriente y sereno, y afronta las preguntas con un estilo completamente distinto a la imagen a la que estaba acostumbrada la afición del Manchester City durante los años de Guardiola.

    Tras la victoria sobre el Manchester United, cuando se le preguntó por Erling Haaland y su gran nivel esta temporada, Maresca respondió con una sonrisa recurriendo a una expresión inspirada en la célebre frase: «Una esposa feliz significa una vida feliz; para nosotros, un Erling feliz significa una vida feliz».

    Una frase sencilla y desenfadada, pero que refleja mucho de la personalidad del nuevo técnico. Y es que Maresca no intenta crear otra versión de Guardiola, sino que parece decidido a ser él mismo, según informó la «BBC Sport».

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  • Pep Guardiola and Enzo MarescaImago-Images

    No se parece a Guardiola: esta es la idea

    La comparación con Guardiola era inevitable desde el momento en que el Manchester City anunció la contratación de Maresca. Este último no heredó simplemente un equipo exitoso, sino que heredó un sistema acostumbrado a ganar, una afición habituada a ver un fútbol con una identidad clara y unos jugadores que trabajaron durante años bajo la dirección de un entrenador que dejó una huella profunda en los detalles de su vida cotidiana.

    Pero la diferencia entre ambos hombres se aprecia incluso en el área técnica. Guardiola se movía mucho durante los partidos, gritaba y daba indicaciones constantemente a sus jugadores, y reaccionaba a casi cada detalle, mientras que Maresca parece más tranquilo; en muchas ocasiones permanece casi inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando el partido antes de intervenir.

    Lo llamativo es que esa calma no significa ausencia de ideas ni falta de influencia. Al contrario, parece que Maresca quiere imponer su personalidad de una manera diferente.

    Incluso los entrenamientos han experimentado un cambio evidente, pues la música se ha convertido en parte del ambiente de trabajo, con la reproducción de estridente música house que el propio Maresca describió como del tipo «bum, bum, bum».

    La idea para el entrenador es sencilla: hacer que los jugadores estén más contentos, algo que cree que puede reflejarse en su rendimiento sobre el terreno de juego. Y así, Maresca no intenta borrar el legado de Guardiola, sino que le añade algo de su propia personalidad.

  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Díaz revela lo que cambió detrás de escena

    El cambio introducido por Maresca no se limita al ambiente general, sino que se extiende a los detalles técnicos y de entrenamiento. El nuevo capitán del Manchester City, Rúben Dias, explicó que el entrenador ha aportado sus propias ideas, aunque los cimientos sobre los que se construyó el equipo durante los últimos años siguen presentes.

    Dias afirmó que hay cambios evidentes que empiezan en las sesiones de entrenamiento y se extienden a algunos detalles relacionados con el estilo de presión y la forma de defender, aspectos que reflejan las ideas propias de Maresca.

    Pero el defensa portugués destacó al mismo tiempo que existe una continuidad clara en la manera de jugar del equipo. Y esta quizá sea una de las claves del éxito temprano de Maresca.

    Pues no llegó al Manchester City para empezar de cero, ni trató de derribar un sistema que había demostrado su éxito, sino que optó por conservar la base e introducir ajustes graduales que otorgan al equipo su propio sello.

    Dias señaló que muchas cosas han cambiado, pero la identidad del equipo y su estilo de juego siguen estando muy cerca de lo que el club acostumbraba. Y ahí reside la paradoja: Maresca cambia al City, pero no intenta cambiarlo por completo.

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  • FBL-PR-ENG-MAN UTD-EVERTON-FRIENDLY-ROONEY-TESTIMONIALAFP

    Las comparaciones con Guardiola no suponen presión

    Desde que se anunció el nombramiento de Maresca, han surgido numerosas comparaciones entre su tarea y la experiencia de David Moyes cuando sucedió a Sir Alex Ferguson en el Manchester United en 2013. Aquella experiencia fue una de las historias de fracaso más célebres de entrenadores que intentaron heredar el legado de leyendas de los clubes.

    Moyes llegó a Old Trafford tras los 27 años que Ferguson pasó al frente del Manchester United, pero no logró soportar la magnitud de las expectativas y no permaneció más de diez meses antes de su destitución. Por esta razón, Maresca es plenamente consciente de que suceder a un entrenador como Guardiola conlleva riesgos excepcionales.

    Durante la rueda de prensa de su presentación, el técnico se refirió a otros ejemplos, como Ferguson y Arsène Wenger, señalando que los clubes sufrieron en distinto grado tras la marcha de entrenadores que dirigieron durante largos periodos.

    Sin embargo, Maresca no abordó estas comparaciones como una amenaza. Al contrario, dijo con claridad que se seguirá hablando de Guardiola, pero subrayó que eso «no supone una presión para él», lo que quizá explique buena parte de su forma de trabajar hasta ahora.

  • Enzo Maresca Manchester City crestGetty/GOAL

    Un arranque potente tras el correctivo del Arsenal

    Es fácil olvidar que el inicio de Maresca no fue del todo perfecto. El Manchester City sufrió una dura derrota por 3-0 ante el Arsenal en el partido de la Community Shield, un resultado que podría haber abierto una puerta temprana para cuestionar la capacidad del nuevo entrenador de manejar a un equipo de esta magnitud.

    Pero la respuesta llegó rápido. El City logró una serie de victorias que alcanzó los cinco triunfos consecutivos, entre ellos una victoria en la Liga de Campeones de Europa ante el Oporto, antes de continuar con su fuerte arranque en la Premier League.

    Luego llegó la victoria sobre el Manchester United en Old Trafford para dar al inicio de Maresca un impulso adicional, no solo por la importancia del rival, sino por la manera en que el equipo gestionó las circunstancias del partido.

    Y eso es precisamente lo que hace que el inicio sea interesante. Maresca no solo gana, sino que el equipo parece estar aprendiendo a manejar las crisis sin perder su equilibrio.

  • FBL-EUR-C1-MANCITY-PRESSERAFP

    La verdadera prueba comienza ahora

    Con todo, las grandes preguntas siguen aplazadas. El Manchester City apenas ha dado sus primeros pasos con su nuevo entrenador, la temporada es larga y la competencia será más dura con el paso de las semanas.

    El club también realizó cambios sustanciales en su plantilla durante el mercado de fichajes de verano, lo que significa que Maresca no solo trabaja en suceder a Guardiola, sino que al mismo tiempo intenta construir una nueva versión del equipo.

    El camino en la defensa del título de la Copa de la Liga comienza con el enfrentamiento ante el Norwich City en el Etihad, antes de recibir al Sunderland en la Premier League tres días después.

    Y si Maresca logra superar ambos partidos con dos nuevas victorias, se acercará a lograr un arranque casi perfecto en su trayectoria con el Manchester City. Pero más importante que los números será la continuidad de la manera en la que gestiona la presión.

    Hasta ahora, parece que Maresca ha entendido la regla fundamental de la tarea: no puede ser Guardiola, y no necesita serlo.

    Ha heredado un equipo que sabe cómo ganar, pero eligió darle algo diferente: calma en las crisis, una personalidad más ligera fuera del campo y nuevas ideas dentro de los entrenamientos y los partidos.

    Por ello, la «misión imposible» que parecía aterradora antes del inicio de la temporada empieza a convertirse gradualmente en un proyecto viable. Maresca aún no ha salido de la sombra de Guardiola, pero ya ha comenzado a construir la suya propia.

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