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«¡Sin corazón no es suficiente!»: Cómo Carlos Augusto lo cambió todo para el Inter en 60 segundos
Carlos Augusto lidera una dramática remontada en la segunda parte
Carlos Augusto dio una lección de fútbol saliendo desde el banquillo e impulsó al Inter a una victoria por 3-1 ante el Bolonia en el estadio Dall'Ara. Saltó al campo en el minuto 69 junto a Lucien Agoume y necesitó menos de 60 segundos para marcar el segundo gol del Inter.
Después, culminó una brillante actuación de 21 minutos al asistir a Ange-Yoan Bonny en el gol que sentenció el partido.
Su decisiva contribución le valió el premio oficial al mejor jugador del partido y completó una impresionante remontada.
- Getty Images Sport
La estrella brasileña pone el corazón por encima de la táctica
Al repasar su actuación decisiva, Carlos Augusto insistió en que la fortaleza mental sigue siendo la base del éxito del Inter. «La táctica es importante, pero sin corazón ni ganas de ganar partidos no basta», declaró el carrilero.
«En la segunda parte demostramos que queremos seguir ahí arriba y defender el scudetto que llevamos en el pecho».
«Cuando entro al campo, el entrenador me pide que ponga en práctica lo que trabajamos durante la semana. Siempre antepongo los objetivos del Inter a los míos».
La mentalidad desinteresada refuerza la profundidad de la plantilla
Pese a la competencia por un puesto en el once inicial, Carlos Augusto subrayó que todos los integrantes de la plantilla deben estar preparados para entrar en cualquier momento. «Todos quieren jugar, pero tenemos un equipo con muchos buenos jugadores y muchos partidos por disputar», añadió.
«Tenemos que estar preparados para marcar la diferencia. Jugaremos cada tres días».
«No ha sido un verano fácil para mí. He trabajado duro en los últimos meses para darlo todo y ayudar al equipo a ganar».
- LaPresse
El Inter se apoya en la profundidad de su plantilla para afrontar un tramo agotador
El buen momento de Carlos Augusto ofrece al entrenador Cristian Chivu una profundidad de plantilla excepcional en la banda izquierda durante un octubre cargado de partidos.
La disposición del brasileño para salir desde el banquillo resulta fundamental mientras el Inter compagina la defensa del título liguero con sus compromisos europeos.
El Inter prepara ya su próximo partido con más confianza en sus opciones para las rotaciones.
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