Y en medio de esta lentitud está Kolo Muani, un delantero centro al que este juego no le va. Necesitaría espacios, contragolpes, campo abierto por delante: todo lo que lo había hecho grande en Fráncfort y todo lo que aquí el sistema le niega de entrada. Es un lanzador de jabalina al que se le pide competir en una habitación de hotel. Así, nunca remata, se ensombrece y, cuando por fin le llega una buena ocasión, manda el balón al larguero desde cero metros, dejando en nada lo que había conseguido poco antes con enorme esfuerzo: su primer gol de la temporada. En definitiva, un delantero centro al que se quiso y por el que se pagó, pese a que desde el verano ya se sabía qué tipo de fútbol se iba a jugar con Luciano Spalletti. Grave, pero no serio. Una vez más.



