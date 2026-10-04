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Emanuele Tramacere
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Sevilla, los ojos de la Premier League sobre Agoumé: también cobra el Inter

Inter Milán
Sevilla
L. Agoume
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El centrocampista ex del Inter está explotando en España.

La temporada 2026/2027 del Sevilla ha comenzado con una actitud claramente distinta a como terminó la 2025/2026. 13 puntos, a 2 del puesto de Champions que hoy ocupa el Real Madrid, y, por fin, actuaciones convincentes y entretenidas más allá de algún que otro error.

Y en el 4-2-3-1 de Luis García, quien cada vez encuentra más espacio y se está convirtiendo en un eje central indispensable es el ex del Inter Lucien Agoumé , que por fin está empezando a mostrar todo su potencial y por el que, no por casualidad, ya empiezan a sonar los cantos de sirena del mercado.

  • Gusta en la Premier League

    Siete apariciones en siete partidos jugados, siete de siete como titular, siete de siete sin dejar nunca el campo y con un ritmo y un rendimiento incansables del primero al último minuto.

    Actuaciones de primer nivel en su puesto que, como informa Diario As, han puesto tras sus pasos a scouts y observadores llegados de media Europa.

    Las sirenas que, sin embargo, suenan con más fuerza, y que podrían hacer ingresar cifras importantes al club rojiblanco, llegan desde la Premier League.

  • También lo encaja el Inter

    Otra espectadora interesada de la situación ligada al franco-camerunés es también el Inter, que en 2019 invirtió 4,5 millones para ficharlo procedente del Sochaux, pero que nunca ha logrado realmente apostar por él.

    En el verano de 2024 se produjo el traspaso por 8 millones al Sevilla, en el que, sin embargo, el club nerazzurro logró arrancar un porcentaje sobre una futura reventa de entre el 10 % y el 15 %.

    Con un contrato que expira el 30 de junio de 2028, las dos próximas ventanas de mercado serán las últimas para poder ingresar eventualmente cifras importantes por el traspaso de Agoumé y también en Viale della Liberazione llevan tiempo apoyando una salida.

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