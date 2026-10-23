Serie A, Torino-Monza EN DIRECTO

Serie A, 7.ª jornada

Torino-Monza

Goleadores:





Torino y Monza se enfrentan a las 20:45 en el Estadio Olímpico Grande Torino en el partido adelantado de la séptima jornada de la Serie A, que llega en un momento de gran entusiasmo para ambos equipos.

El Torino de Ignazio Abate llega tras dos victorias consecutivas: después del 2-1 ante el Udinese, dominó al Parma por 3-0 en el Tardini, con Giovanni Simeone como gran protagonista gracias a un doblete y a un rendimiento por fin a la altura de las expectativas.

Por su parte, el Monza de Ivan Juric, ex del Torino, tiene motivos para sonreír gracias a Gustavo Varela: el delantero del Monza ha marcado ocho goles en siete partidos entre la Serie A y la Copa Italia, incluido un doblete en el 4-0 endosado al Cagliari en la última jornada.



