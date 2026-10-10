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ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Serie A, Genoa-Fiorentina EN DIRECTO

Génova vs Fiorentina
Génova
Fiorentina
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la sexta jornada de la Serie A.

Serie A, 6.ª jornada

Genoa-Fiorentina

Goleadores:


Tras tres largas semanas de parón por las selecciones, la Serie A vuelve a la acción con el programa de la sexta jornada en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, donde a las 15:00 el Genoa de Daniele De Rossi, todavía sin victorias en liga, recibe a la Fiorentina de Paolo Vanoli, en recuperación tras la destitución de Fabio Grosso. Los ligures son penúltimos en la clasificación, con apenas un punto sumado hasta ahora, mientras que los viola tienen cuatro, pero siguen igualmente en la zona baja de la tabla.


  • Los goles y las jugadas más destacadas

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Génova-Fiorentina

    Goleadores:


    Génova (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Osmajic, Vitinha. Ent. De Rossi


    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Ranieri, Dragusin, Valdepenas; Fagioli, Ndour; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Ent. Vanoli


    Amonestados:

    Expulsados:

    Árbitro: Maresca

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