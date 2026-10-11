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Malen Roma FiorentinaGetty Images
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Serie A, Como-Roma EN DIRECTO

Como vs Roma
Como
Roma
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la tercera jornada de la Serie A.

Serie A, 6.ª jornada

Como-Roma

Goleadores:



El gran partido llega a la hora del almuerzo del domingo. A las 12.30, el Como de Cesc Fàbregas recibe en el Senigallia a la Roma de Gian Piero Gasperini, en un duelo correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, en la vuelta tras el parón de selecciones, entre dos maestros del fútbol del campeonato y entre los dos equipos que más parecen candidatos a convertirse en la alternativa al Inter: los larianos, sin embargo, vienen de una dura derrota en Frosinone, después de tres victorias y un empate, y están a seis puntos del liderato y a tres precisamente de la Roma, que empató 2-2 contra el Inter antes del parón y con tres puntos puede alcanzarla en la clasificación, pero en Como en las dos últimas temporadas solo ha cosechado derrotas. Duelo dentro del duelo, el de Nico Paz y Donyell Malen, ambos ya con seis goles esta temporada.



  • Los goles y las acciones más destacadas

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Como-Roma

    Goleadores:

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Baturina, Paz, Diao; Douvikas. Entrenador: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Hermoso, Ndicka, Mancini; Wesley, Koné, De Roon, Molina; Pellegrini, Dybala; Malen. Entrenador: Gasperini.


    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Fabbri

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