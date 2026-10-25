¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Krstovic Atalanta VeneziaGetty Images
Traducido por

Serie A, Atalanta-Frosinone EN DIRECTO

Atalanta vs Frosinone
Atalanta
Frosinone
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la octava jornada de la Serie A.

Serie A, 8.ª jornada

Atalanta-Frosinone

Goleadores:


El domingo a las 15:00, la New Balance Arena de Bérgamo acoge el duelo entre Atalanta y Frosinone, correspondiente a la octava jornada de la Serie A. Los locales llegan tras el duro revés sufrido ante el Ajax en la Conference League, mientras que los visitantes han comenzado muy bien la temporada. Maurizio Sarri busca la victoria después de las dos últimas derrotas, ante el Milan y el Ajax: su Atalanta está teniendo más dificultades de las previstas. Massimiliano Alvini atraviesa un gran momento: el Frosinone suma cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Buena parte del mérito corresponde también a Antonio Raimondo, máximo goleador del campeonato junto a Varela, del Monza.

  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS MÁS DESTACADAS:

  • EL ACTA DEL PARTIDO

    Atalanta-Frosinone

    Goleadores:


    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Entrenador: Sarri.


    FROSINONE(4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Entrenador: Alvini.



    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Marinelli

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
ATA

ATA

Serie A

25 oct 2026

FRC

FRC