Serie A, Atalanta-Frosinone EN DIRECTO

Serie A, 8.ª jornada

Atalanta-Frosinone

Goleadores:





El domingo a las 15:00, la New Balance Arena de Bérgamo acoge el duelo entre Atalanta y Frosinone, correspondiente a la octava jornada de la Serie A. Los locales llegan tras el duro revés sufrido ante el Ajax en la Conference League, mientras que los visitantes han comenzado muy bien la temporada. Maurizio Sarri busca la victoria después de las dos últimas derrotas, ante el Milan y el Ajax: su Atalanta está teniendo más dificultades de las previstas. Massimiliano Alvini atraviesa un gran momento: el Frosinone suma cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Buena parte del mérito corresponde también a Antonio Raimondo, máximo goleador del campeonato junto a Varela, del Monza.