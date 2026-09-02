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Maurizio MarianiGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Serie A, árbitros: Sozza para Inter-Napoli, Mariani para Juventus-Milan. Todas las designaciones

Serie A

Las designaciones arbitrales para la tercera jornada de la Serie A

A continuación, las designaciones arbitrales para la 3.ª jornada de la Serie A, una fecha marcada por dos grandes partidos: Inter-Napoli, programado para el sábado a las 18:00 en San Siro, para el que ha sido designado Sozza (con Di Paolo en el VAR), y Juventus-Milan, que se jugará el domingo a las 20:45 en el Allianz Stadium y que será dirigido por Mariani (con Fabbri en el VAR).


A continuación, todas las designaciones:

  • GENOA - COMO Viernes 4/09 h.20.45


    GUIDA


    PERROTTI - BERTI


    IV: CREZZINI


    VAR: AURELIANO


    AVAR: PAGANESSI




    FIORENTINA - TORINO Sábado 5/09 h.15.00


    MASSA


    MELI - IMPERIALE


    IV: ARENA


    VAR: GIUA


    AVAR: MARINI




    INTER - NAPOLI Sábado 5/09 h.18.00


    SOZZA


    PERETTI - BACCINI


    IV: DOVERI


    VAR: DI PAOLO


    AVAR: DIONISI




    ROMA - ATALANTA Sábado 5/9 h. 20.45


    COLOMBO


    BAHRI - PALERMO


    IV: COLLU


    VAR: CAMPLONE


    AVAR: SANTORO




    FROSINONE - VENEZIA Domingo 06/09 h. 15.00


    PERRI


    PASSERI - REGATTIERI


    IV: CHIFFI


    VAR: MAZZOLENI


    AVAR: VOLPI




    PARMA - MONZA Domingo 06/09 h. 15.00


    LA PENNA


    TEGONI - VECCHI


    IV: RAPUANO


    VAR: PEZZUTO


    AVAR: GARIGLIO




    BOLOGNA - SASSUOLO Domingo 06/09 h. 18.00


    DI BELLO


    GARZELLI - BIFFI


    IV: PAIRETTO


    VAR: PATERNA


    AVAR: DEL GIOVANE




    JUVENTUS - MILAN Domingo 06/09 h. 20.45


    MARIANI


    BINDONI - ALASSIO


    IV: MARCENARO


    VAR: FABBRI


    AVAR: CAMPLONE




    CAGLIARI - LECCE Lunes 7/09 h. 18.00


    SACCHI J.L.


    COSTANZO - LUCIANI


    IV: FOURNEAU


    VAR: PICCININI


    AVAR: MAZZOLENI




    UDINESE - LAZIO Lunes 7/09 h. 20.45


    TREMOLADA


    ROSSI L. - MONACO


    IV: MARESCA


    VAR: MAGGIONI


    AVAR: RUTELLA



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