Inter-Como, correspondiente a la 11.ª jornada de la Serie A y programado para el domingo 8 de noviembre a las 18:00, será arbitrado por Chiffi, con Paterna en el VAR. Napoli-Lazio, el domingo a las 12:30, será dirigido por Pairetto, con Aureliano en el VAR. Roma-Sassuolo (sábado a las 20:45) será arbitrado por Di Bello (Pezzuto en el VAR), mientras que Massa estará en Marassi para dirigir el Genoa-Milan del domingo a las 15:00 (Camplone en el VAR). El arbitraje del Fiorentina-Juventus del domingo a las 20:45, por su parte, ha sido asignado a Colombo.
Serie A, árbitros: Chiffi dirigirá el Inter-Como y Colombo, el Fiorentina-Juventus. Todas las designaciones
A continuación, las designaciones arbitrales completas:
Viernes 6/11, a las 20:45
VENEZIA – UDINESE: SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
Sábado 7/11
15:00 CAGLIARI – FROSINONE: AYROLDI
MORO – COLAIANNI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
15:00 TORINO – LECCE: FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
18:00 PARMA – BOLONIA: ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GHERSINI
20:45 ROMA – SASSUOLO: DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
IV: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUIDA
Domingo 8/11
12:30 NAPOLI – LAZIO: PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAZZOLENI
15:00 GENOA – MILAN: MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
IV: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
15:00 MONZA – ATALANTA: ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
IV: SOZZA
VAR: LA PENNA
AVAR: FABBRI
18:00 INTER – COMO: CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
20:45 FIORENTINA – JUVENTUS: COLOMBO
BACCINI – CECCON
IV: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA
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