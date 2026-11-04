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Gianluca Minchiotti
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Serie A, árbitros: Chiffi dirigirá el Inter-Como y Colombo, el Fiorentina-Juventus. Todas las designaciones

Serie A
Inter Milán vs Como
Inter Milán
Como

Todas las designaciones arbitrales de la 11.ª jornada de la Serie A

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Serie A

08 nov 2026

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Inter-Como, correspondiente a la 11.ª jornada de la Serie A y programado para el domingo 8 de noviembre a las 18:00, será arbitrado por Chiffi, con Paterna en el VAR. Napoli-Lazio, el domingo a las 12:30, será dirigido por Pairetto, con Aureliano en el VAR. Roma-Sassuolo (sábado a las 20:45) será arbitrado por Di Bello (Pezzuto en el VAR), mientras que Massa estará en Marassi para dirigir el Genoa-Milan del domingo a las 15:00 (Camplone en el VAR). El arbitraje del Fiorentina-Juventus del domingo a las 20:45, por su parte, ha sido asignado a Colombo.

  • A continuación, las designaciones arbitrales completas:

    Viernes 6/11, a las 20:45

    VENEZIA – UDINESE: SACCHI J.L.

    IMPERIALE – MONDIN

    IV: BONACINA

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: PEZZUTO

    Sábado 7/11

    15:00 CAGLIARI – FROSINONE: AYROLDI

    MORO – COLAIANNI

    IV: PERRI

    VAR: MARINI

    AVAR: PRONTERA

    15:00 TORINO – LECCE: FELICIANI

    COSTANZO – GARZELLI

    IV: CALZAVARA

    VAR: MAZZOLENI

    AVAR: CAMPLONE

    18:00 PARMA – BOLONIA: ZUFFERLI

    TRINCHIERI – CHIAVAROLI

    IV: ARENA

    VAR: MERAVIGLIA

    AVAR: GHERSINI

    20:45 ROMA – SASSUOLO: DI BELLO

    PERETTI – SCATRAGLI

    IV: ABISSO

    VAR: PEZZUTO

    AVAR: GUIDA

    Domingo 8/11

    12:30 NAPOLI – LAZIO: PAIRETTO

    TEGONI – PERROTTI

    IV: MARINELLI

    VAR: AURELIANO

    AVAR: MAZZOLENI

    15:00 GENOA – MILAN: MASSA

    ALASSIO – ROSSI L.

    IV: DOVERI

    VAR: CAMPLONE

    AVAR: MARINI

    15:00 MONZA – ATALANTA: ALLEGRETTA

    VECCHI – BARONE

    IV: SOZZA

    VAR: LA PENNA

    AVAR: FABBRI

    18:00 INTER – COMO: CHIFFI

    COLAROSSI – BAHRI

    IV: MARCENARO

    VAR: PATERNA

    AVAR: GARIGLIO

    20:45 FIORENTINA – JUVENTUS: COLOMBO

    BACCINI – CECCON

    IV: MARESCA

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: MERAVIGLIA

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Serie A

08 nov 2026

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