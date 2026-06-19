Seis goles, dos tarjetas rojas y una lesión espantosa: Canadá celebra una goleada ante Catar

«Queríamos jugar de tal forma que el público se emocionara. Hoy, 40 millones de canadienses podrán decir que estuvieron en el estadio. ¡Menudo partido ha hecho nuestro equipo!», declaró el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch. Sin embargo, también hubo un gran contratiempo: la lesión de Kone.

Con el marcador 3-0, el centrocampista de 24 años sufrió una grave lesión en la pierna izquierda tras una falta de Assim Madibo (minuto 51), que dejó una deformación evidente. Jugadores y espectadores quedaron conmocionados; Jonathan David, autor de dos goles, tuvo que ser consolado con lágrimas en los ojos.

«Es una gran pérdida, pero se recuperará. Le daremos los mejores médicos», afirmó Marsch. Madibo, visiblemente afectado, recibió roja tras la revisión del vídeo. El incidente desencadenó un altercado al final del partido.

Antes, Cyle Larin (16’) y David, autor de tres goles (29’, 45’+3), habían desatado la euforia con sus tantos. Nathan Saliba, que reemplazó a Kone (63'), un autogol de Mohamed Manai (75') y otra vez David (90'+2) ampliaron la ventaja de Canadá, que jugaba con doble superioridad numérica tras la roja a Homam Ahmed (34') por una entrada arriesgada.