Seis duelos clave para la final de la Liga de Campeones entre Arsenal y París Saint-Germain

No es un duelo directo: David Raya y Matvey Safonov quizá ni se crucen durante el partido, salvo que Luis Enrique o Arteta recurran a ellos como jugadores de área en un empate final a balón parado.
Sin embargo, un portero puede resultar decisivo en una final de la Liga de Campeones, y quizá sea la mayor diferencia de nivel entre titulares desde 2018, cuando Loris Karius, con dos graves errores, le entregó el trofeo al Real Madrid ante Thibaut Courtois.
No anticipamos un desenlace parecido para Safonov en Budapest, pero es, sin duda, el eslabón débil de un PSG casi perfecto.
Recordemos que Luis Enrique descartó de forma controvertida a Gigi Donnarumma el verano pasado, a pesar de que el italiano había sido clave en el éxito del PSG en la Liga de Campeones, porque consideraba que Lucas Chevalier se adaptaba mejor a su estilo de juego. Pues bien, Chevalier ha resultado un lastre desde el principio, lo que dejó a Luis Enrique sin otra opción que descartar al internacional francés a finales de noviembre y depositar su confianza en Safonov.
Es cierto que el ruso ha rendido de forma correcta como titular, pero no alcanza el nivel de Raya, casi imbatible a ratos este curso. Y lo más alarmante para el PSG es su vulnerabilidad a balón parado, un defecto mayúsculo ante este Arsenal.