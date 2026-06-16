Se decide el futuro de Antonio Rüdiger tras el comunicado oficial del Real Madrid

El club anunció el éxito de las negociaciones en un comunicado oficial, que el jugador compartió enseguida en redes sociales.

El club informó: «El Real Madrid CF y Antonio Rüdiger han acordado ampliar el contrato de nuestro jugador, lo que le mantendrá en el club hasta el 30 de junio de 2027».

Rüdiger lo compartió en su cuenta de X con un mensaje breve: «Mi club 🤍🤍🤍».