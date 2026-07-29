El Al-Hilal podría estar a las puertas de una decisión que generará numerosas incógnitas, si finalmente opta por prescindir de uno de sus elementos más destacados y estables de los últimos años. Mientras las miradas se dirigen hacia el futuro del guardameta marroquí Yassine Bounou, los últimos acontecimientos plantean una pregunta importante: ¿está el club saudí cerca de renunciar a un valor deportivo que aún goza del aprecio de los clubes de élite en Europa?
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¿Se arrepiente el Al-Hilal? La Juventus multiplica un 65% el valor de Bono
El interés de la Juventus reabre por completo el análisis de la situación
El sitio web del canal Al Jazeera afirmó: "Diversos informes periodísticos han revelado el interés del Juventus por fichar al guardameta marroquí Yassine Bounou, en un momento en el que aumentan las especulaciones sobre su futuro con el Al Hilal, que estudia limitar su inscripción a las competiciones continentales tras la recuperación de Mohamed Al Owais".
La cuenta del canal en X señaló que el club italiano quiere incorporar a Bounou por alrededor de 9 millones de euros.
Y precisó que el guardameta marroquí rechaza el escenario del Al Hilal y su inscripción únicamente a nivel continental, lo que convierte su salida durante el verano en una posibilidad real pese a estar vinculado por un contrato que se extiende hasta el verano de 2028.
La cifra de 9 millones de euros no parece excepcional en el mercado de fichajes, pero se convierte en un número completamente distinto cuando va asociada al nombre de un guardameta que ha cumplido los treinta y cinco años. La cuestión aquí no tiene que ver únicamente con el valor de una operación, sino con la manera en que un club del tamaño del Juventus contempla a un jugador que se supone que está, según la lógica del mercado, en la última etapa de su trayectoria.
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Oferta en sentido contrario: una diferencia difícil de ignorar
Desde su traspaso al Al-Hilal en el verano de 2023, el valor de mercado de Yassine Bono en el portal Transfermarkt ha seguido una trayectoria descendente. Cayó de los 12 millones de euros en el momento de su fichaje a 9 millones a mediados de 2024, para después bajar a 7 millones al final de ese mismo año, antes de reducirse a 6,5 millones y luego a 5,5 millones de euros a mediados de 2025.
Este descenso parece natural en un mercado que se basa en el factor de la edad y en las posibilidades de reventa más que en el rendimiento actual. Sin embargo, una oferta valorada en 9 millones de euros —si los informes son ciertos— significa que la Juventus está dispuesta a pagar una cantidad que supera en cerca de un 65% la última valoración de mercado del guardameta marroquí, una diferencia difícil de ignorar.
El valor de mercado no siempre equivale al valor deportivo
Concretamente en la posición de guardameta, las cosas no siempre se rigen por las reglas tradicionales del mercado de fichajes. El portero no pierde su valor deportivo con la misma rapidez que un centrocampista o un delantero, ya que la experiencia, la colocación y la lectura del juego adquieren mayor importancia con el paso de los años. Por eso, porteros como Gianluigi Buffon, Manuel Neuer e Iker Casillas siguieron compitiendo al máximo nivel tras superar los treinta y tres años, pese a la caída progresiva de su valor de mercado.
De ahí que cualquier oferta por Bono no refleje necesariamente su valor en el mercado de reventa, sino la confianza del club que lo quiere en su disponibilidad inmediata y en su capacidad de aportar desde el primer día.
Un valor que no se mide en cifras ni en edad
Si la Juventus está realmente dispuesta a pagar esa cifra, quizá no esté ante la compra de un futuro a largo plazo, sino ante la adquisición de una "garantía técnica" lista para rendir. Bono no llega únicamente con su experiencia en la Liga Saudí, sino que atesora en su haber una destacada presencia en el Mundial, exitosas experiencias europeas con el Sevilla en particular, títulos en todos los niveles y un notable historial en los grandes partidos. Este tipo de jugadores resulta a veces difícil de medir con las cifras que establecen los sitios de valoración y estadísticas.
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