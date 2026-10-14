En el Sassuolo, grave lesión de Fedde Leysen, según informa el parte oficial del club: «U.S. Sassuolo Calcio comunica que, tras la lesión sufrida en el partido Sassuolo-Milan del domingo 11 de octubre, el jugador Fedde Leysen se ha sometido a pruebas diagnósticas que han revelado una lesión del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. La lesión sufrida por el defensa será reevaluada en los próximos días para determinar el procedimiento de la intervención y la fase de recuperación».
Getty Images Sport
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Sassuolo, grave lesión de Fedde Leysen: el parte médico
Será necesaria una intervención quirúrgica para reconstruir el ligamento y, después, un periodo de baja forzosa de varios meses.
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