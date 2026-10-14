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US Sassuolo v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Sassuolo, grave lesión de Fedde Leysen: el parte médico

Sassuolo
F. Leysen
Serie A

Lesión del jugador del Sassuolo

En el Sassuolo, grave lesión de Fedde Leysen, según informa el parte oficial del club: «U.S. Sassuolo Calcio comunica que, tras la lesión sufrida en el partido Sassuolo-Milan del domingo 11 de octubre, el jugador Fedde Leysen se ha sometido a pruebas diagnósticas que han revelado una lesión del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. La lesión sufrida por el defensa será reevaluada en los próximos días para determinar el procedimiento de la intervención y la fase de recuperación».

  • Será necesaria una intervención quirúrgica para reconstruir el ligamento y, después, un periodo de baja forzosa de varios meses.

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